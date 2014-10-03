Пекинская опера покажет китайскую сказку

Фото: m24.ru
Труппа Большого театра Пекинской оперы, основанного Мэй Ланьфаном, представит в Москве постановки "Легенда о белой змее" по мотивам китайской сказки и историческую драму "Му Гуйин принимает командование".
Гастроли посвящены 120-летию со дня рождения актера и театрального реформатора Мэй Ланьфана, впервые представившего китайскую оперу за рубежом.
Спектакли китайского театра, который сейчас возглавляет сын Ланьфана - Мэй Баоцзю, покажут на сцене Московского музыкального театра имени Наталии Сац. В проекте принимают участие 90 лучших актеров и музыкантов Пекина.
"Му Гуйин принимает командование" покажут 10 октября.
Традиционный исторический сюжет для спектакля в 1959 году адаптировал Мэй Ланьфан. Вдова генерала Му Гуйин, в чью страну вторгается вражеское войско, становится главнокомандующим китайской армии. Несмотря на почтенный возраст Гуйин возглавляет войско и побеждает в битве.
Начало спектакля в 19.30.
"Легенду о белой змее" покажут 11 октября.
В основе спектакля сказочная история любви. Однажды белая змея превратилась в прекрасную девушку и вышла замуж за молодого аптекаря Сюй Сяня, который не знал о волшебной силе возлюбленной. Но счастью молодых вознамерился помешать монах Фа Хай.
Начало спектакля в 19.30.
Пекинская операОфициально пекинская опера начала существовать с 1790 году. Начало новому жанру положили четыре оперные труппы из провинции Аньхой, которые приехали в Пекин на праздник в честь 80-летия императора. Правитель так проникся творчеством гостей, что велел им остаться в Пекине.
Кстати, история китайского кинематографа началась именно с Пекинской оперы – первый немой фильм 1905 года включал отрывок из постановки "Гора Динцзюньшань".
Пекинская опера отличается от европейской. Акцент здесь смещен на национальную музыку, язык жестов, танец, акробатику и элементы боевых искусств. Актеры облачаются в яркие костюмы с массивными головными уборами, которые весят до 10 килограммов. Гримируются и облачаются в костюмы артисты около трех часов.