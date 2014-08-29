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Технологии

29 августа 2014, 14:22

Роспотребнадзор разработает новые требования к гаджетам

гаджеты Роспотребнадзор технологии планшеты телефоны электрнные книги

Фото: ИТАР-ТАСС

К концу 2014 Роспотребнадзор разработает требования к гаджетам, которые будут регламентировать их физические параметры, сообщает Агентство "Москва". Об этом на пресс-конференции заявил начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Семен Плаксин.

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Новые нормы планируют ввести для планшетов, электронных книг и телефонов. "Мы планируем разработать предписания к размерам шрифта, яркости, частоте мерцания экрана", - сообщил Плаксин. Он отметил, что дети в первый класс уже приходят с испорченным зрением.

По словам чиновника, сейчас действуют старые нормативы, написанные для первых технических изделий. По этим нормам, ребенку с пяти лет рекомендуется пользоваться компьютером не более 30 минут в неделю.

Среди москвичей растет гаджетозависимость

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