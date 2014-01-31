Разрешение на продажу пива на стадионах привлечет зрителей - эксперт

Пивные компании смогут стать спонсорами футбольных клубов - эксперт

Разрешение розничной продажи пива на стадионах привлечет новых зрителей и дополнительные финансовые вливания в спорт, заявил в эфире радио "Москва FM" президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

По его словам, пивные компании смогут стать спонсорами футбольных клубов, у которых нет денег. "Возвращение пивных брендов в спорт поспособствует развитию футбола. У многих клубов нет спонсоров, они либо распадаются, либо живут за счет региональных бюджетов, а пивные корпорации с многомиллионными доходами от рекламы не могли потратить эти средства на спорт, на футбол, из-за законодательных ограничений", - пояснил он.

Шпрыгин выразил надежду, что поправки к закону о розничной продаже пива на территории спортивных объектов будут приняты до 2018 года, когда в России впервые пройдет финал чемпионата мира по футболу.

Напомним, Росалкогольрегулирование подготовило поправки к закону, которыми разрешается розничная продажа пива на территории спортивных сооружений. Вопрос о возвращении пива на стадионы поднимали болельщики и спортивные чиновники.

По новым правилам, купить пиво в розницу на территории спортивных сооружений можно будет в кафе или буфете. Единственное условие: реализовывать пиво и напитки на его основе, а также сидр и медовуху могут организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания.

Подготовленный документ направлен в профильные ведомства, от которых будут ждать предложений и возможных корректировок. Однако МВД категорически против распития пива на стадионах, в связи с чем министерство не поддерживает этот законопроект.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах был введен в апреле 2005 года. При этом его реклама на стадионах запрещена с августа 2004 года.