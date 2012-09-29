Столичный "Локомотив" сыграл вничью с "Зенитом"

Н'Дойе сравнивает счет в матче. Фото: ИТАР-ТАСС

В Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" состоялся матч чемпионата России по футболу между "Зенитом" и московским "Локомотивом". Во встрече была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Основные события поединка произошли в первом тайме. На 14-й минуте после подачи углового отличился Доменико Кришито. Мяч после его удара задел ногу кого-то из игроков "Локомотива" и влетел в ворота Крешича.

Затем вступил в игру арбитр Вилков, который начал принимать спорные решения одно за другим.

На 25-й минуте встречи судья засчитал весьма спорный гол в ворота петербуржцев. Н'Дойе получил пас из глубины поля и перебросил мяч через Малафеева. Показалось, что в момент приема мяча нападающий подыграл себе рукой, но Вилков придерживался другого мнения и засчитал гол.

Еще через семь минут рефери принял и вовсе непонятное решение. Вилков удалил с поля игрока "железнодорожников" Романа Шишкина, который не нарушал правила. Судья перепутал его с Ведраном Чорлукой. Споры и апелляции оказались бесполезными, и "Локомотив" остался вдесятером.

Во втором тайме шла довольно спокойная и неторопливая игра с малым количеством опасных моментов.

На 48-й минуте Вилков уравнял составы, удалив с поля Анюкова за фол против Тарасова.

Несмотря на то, что силы сравнялись, команды не торопились искать счастья у чужих ворот. Реальный момент возник только на второй добавленной минуте, когда Александр Кержаков не попал с двух метров в ворота, защищаемые Крешичем.

1:1 - и "Локомотив" догоняет в турнирной таблице махачкалинский "Анжи". Следующую игру подопечные Славена Билича проведут 6 октября в Москве против краснодарской "Кубани"