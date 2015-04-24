Капелло получит 9 млн евро в случае победы сборной России на ЧМ-2018 – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло получит премию в размере 9 миллионов евро за победу на чемпионате мира 2018 года. Это следует из контракта итальянского специалиста с Российским футбольным союзом, копию которого опубликовала "Новая газета".

Договор оказался в распоряжении журналистов после проведенной в РФС проверки специальной комиссией Федеральной службы по труду и занятости.

Капелло тренирует сборную России с 2012 года, новый контракт с РФС он подписал перед чемпионатом мира 2014 года сроком до 25 июля 2018 года, когда пройдет финал мирового первенства в России.

Согласно пункту соглашения о премиях, за выход сборной России в 1/8 финала домашнего чемпионата Капелло получит 1 миллионов евро после удержания налогов, за выход в четвертьфинал и полуфинал - еще по 1,5 миллиона, а за победу в финале ЧМ-2018 - 5 миллионов евро.

"Вышеуказанные премии выплачиваются суммарно, например, премия за выход в 1/8 финала плюс премия за выход в 1/4 финала плюс премия за выход в 1/2 финала и т.д", - говорится в тексте контракта.

Кроме того, в контракте предусмотрена система премирования Капелло за успехи на чемпионате Европы 2016 года и в Кубке конфедераций-2017. За выход в финальную часть Евро-2016 итальянский наставник получит 1 миллион евро, за выход в 1/8 финала турнира - 500 тысяч евро, за выход в четвертьфинал и полуфинал - по 300 тысяч, в финал - 1 миллион. При этом за победу в турнире премия не предусмотрена.

За выступление на Кубке Конфедераций-2017 итальянец может получить бонусы только в случае попадания в призовую тройку. Третье место - 150 тысяч евро, второе - 300 тысяч, победа в турнире - 500 тысяч.

Из публикации газеты также следует, что ежегодная зарплата наставника сборной России с 26 июля 2014 года составляет 7 миллионов евро. Такую сумму Капелло будет получать до истечения своего контракта с РФС - до 25 июля 2018 года. Также в договоре предусмотрена система бонусов за успешное выступление команды в товарищеских и официальных матчах.

В период подготовки и участия сборной России на чемпионате мира в Бразилии (с 24 января по 25 июля 2014 года), наставник должен был получить заработную плату в размере более 4,5 миллиона евро.

Кроме того, согласно условиям контракта, 68-летнему тренеру ежемесячно выплачивают за проживание в Москве 14 286 евро.

Ранее президент РФС Николай Толстых заявил, что Российский футбольный союз не располагает источником для обеспечения зарплаты главного тренера сборной России Фабио Капелло. Соответственно, возможны дальнейшие задержки выплат.

Напомним, РФС задолжал по зарплате главному тренеру национальной команды Фабио Капелло не менее 400 миллионов рублей. С учетом взносов в страховые фонды сумма задолженности наставнику российской сборной достигает порядка 600 миллионов рублей. Фабио Капелло не получал свою зарплату на протяжении семи месяцев.

5 февраля Алишер Усманов выделил средства на зарплату Фабио Капелло. Бизнесмен предоставил Российскому футбольному союзу льготный целевой кредит в 400 миллионов рублей.

6 февраля Российский футбольный союз на своем официальном сайте подтвердил выплату задолженности Капелло. Позже Толстых заявил, что 400 миллионов рублей, полученные от Усманова, взяты под небольшой процент. Всего же долг РФС составляет порядка 900 миллионов рублей.