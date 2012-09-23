На спортсмена из Подмосковья упали футбольные ворота

Фото: ИТАР-ТАСС

Спортсмена из Подмосковья доставили в реанимацию после того, как на него упали футбольные ворота. У 17-летнего юноши диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы основания черепа, костей лица и тяжелый ушиб головного мозга.

Инцидент произошел во время футбольного матча дворовых команд на спортплощадке, расположенной на Третьей Подрезковской улице в Молжаниновском районе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Пострадавшего прооперировали. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.



Аналогичный случай травмирования юного спортсмена произошел 12 сентября в Зеленограде. Тогда школьника придавило хоккейными воротами. С тяжелой черепно-мозговой травмой ребенка госпитализировали в нейрохирургическое отделение местной больницы.