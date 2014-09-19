В Москве пройдет футбольный турнир для спортсменов-инвалидов

Фото: ИТАР-ТАСС

Открытый турнир по футболу среди спортсменов с спортсменов с ограниченными возможностями пройдет в Москве 20 сентября в спортивном комплексе Олимпийской деревни-80.

Цель соревнований - развития и популяризация футболу среди спортсменов-инвалидов. Организаторами турнира выступают Москомспорт, Федерация футбола инвалидов России и Региональная общественная организация "Поддержка молодежных инициатив".

"Открытый турнир по футболу среди лиц с ограниченными возможностями - соревнование нового формата для столицы. В первую очередь, это нестандартное сочетание дружбы и азарта, борьбы и внутренней силы игроков на поле. А также бесконечная воля к победе, энергетика и целеустремленность участников", - сообщили организаторы.

Гостями мероприятия станут: журналистка Фекла Толстая, актер Артур Смольянинов, спортивный комментатор Виктор Гусев, реп-исполнитель и битмейкер Рем Дигга и другие.