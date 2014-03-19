Кто на новенького: "Спартак" в поисках главного тренера

Фото: ИТАР-ТАСС

Акционеры московского "Спартака" приняли решение отправить в отставку с поста главного тренера Валерия Карпина. Ближайшие игры самый титулованный клуб России проведет под руководством Дмитрия Гунько, который до недавнего времени возглавлял молодежную команду "Спартака". Однако, скорее всего, наставник он временный. Поэтому M24.ru оценивает шансы различных специалистов на тренерское кресло "красно-белых".

1. Станислав Черчесов

Кандидатура Станислава Черчесова появилась буквально в считанные минуты после новости об отставке Карпина. На сегодняшний день он является главным претендентом на пост тренера москвичей и в случае своего назначения попытается доказать, что в одну реку входят дважды.

Предыдущий опыт работы Черчесова со "Спартаком" надолго запомнился болельщикам "красно-белых". У тренера произошел конфликт с тогдашними лидерами клуба – Егором Титовым и Максимом Калиниченко. Все закончилось тем, что именитые футболисты отправились сначала играть за дублирующий состав, а затем и вовсе покинули "Спартак".

Станислав Черчесов. Фото: ИТАР-ТАСС

Однако все начиналось гораздо лучше. Черчесов пришел в "Спартак" в июне 2006 года на пост спортивного директора, но уже через год сменил Владимира Федотова на тренерской скамейке. Неудачно выступавшие тогда спартаковцы при новом наставнике стали "летать" по полю. Но в скором времени клуб снова стал играть посредственно, а последней каплей для руководства стали поражения от ЦСКА и киевского "Динамо" летом 2008 года - 1:5 и 1:4.

С тех пор Черчесов отметился удачной работой с грозненским "Тереком" и пермским "Амкаром", который возглавляет в настоящий момент. Из довольно средних футболистов он смог "сколотить" очень крепкие команды, показывающие осмысленную игру. Хватит ли этого для такого клуба как "Спартак"? Ответ на это может дать лишь работа с командой. С уверенностью можно только сказать, что сейчас это уже не тот неопытный тренер, возглавивший "красно-белых" в 2007 году.

2. Андрей Тихонов

Один из главных любимчиков спартаковских болельщиков Тихонов с сезона 2011/12 работал в тренерском штабе Валерия Карпина. Правда, с перерывом. Когда «Спартак» возглавил испанский специалист Унаи Эмери, Тихонову указали на дверь и многократный чемпион России решил возглавить клуб любительской лиги «Спарту». Однако Эмери надолго в "Спартаке" не задержался и с возвращением Карпина на пост главного тренера, снова стал его помощником.

Валерий Карпин и Андрей Тихонов. Фото: ИТАР-ТАСС

Какие плюсы есть у Тихонова как главного тренера? Это, безусловно, непререкаемый авторитет. Для молодых российских футболистов "Спартака" Тихонов является одним из кумиров. Другое дело, что костяк команды составляют игроки зарубежные, а для них Андрей просто неопытный тренер, пусть и легенда "Спартака".

В пользу Тихонова говорит и тот факт, что в случае его назначения, клуб не будут ждать какие-то революционные потрясения с составом и игрой. До конца чемпионата осталось всего лишь 9 туров, а спартаковцы, несмотря на неудачную игру с "Тереком" и "Анжи", продолжают претендовать на чемпионство.

3. Дмитрий Аленичев

Маловероятный, но интересный вариант. Кандидатура Аленичева не в первый раз фигурирует в списке кандидатов на пост тренера "Спартака". Однако главным претендентом он не был никогда, так же происходит и сейчас. В настоящее время Дмитрий возглавляет тульский "Арсенал", который под руководством Аленичева добился серьезных успехов.



Так, "канониры" за два года смогли пробиться из второго дивизиона в ФНЛ (первый дивизион), а сейчас имеют неплохие шансы выйти в премьер-лигу. Сложно поверить, что Аленичев бросит в середине сезона свое детище. Тем более, что вряд ли у Аленичева прописан в контракте пункт, позволяющий уйти в топ-клуб по ходу сезона (в отличие, к слову, от Черчесова).

Дмитрий Аленичев. Фото: ИТАР-ТАСС

Поэтому наиболее реальным видится назначение Аленичева летом. В том случает, если сейчас "Спартак" возглавит временный тренер.

Не стоит забывать и тот факт, что Аленичев успел поработать с одним из лучших тренеров планеты – Жозе Моуриньо. Под руководством португальского наставника Дмитрий добился наибольшего успеха в своей карьере, выиграв Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Можно не сомневаться, что Аленичев-тренер многое почерпнул из работы с Моуриньо.

4. Марсело Бьелса

В очередной раз "Спартак" может попытаться добиться успеха с иностранным тренером. Про последний такой «эксперимент» мы уже упоминали, Унаи Эмери не смог надолго задержаться в Москве. Да и впечатления после себя у игроков он оставил не самое хорошее, так и не завоевав авторитет в команде.

Другое дело аргентинец Марсело Бьелса, известный своим непростым нравом. Специалист он неоднозначный и с характером. Так, он не очень любит появляться на публике и ходит всегда в спортивных костюмах. Но на его тренерское мастерство это, естественно, не влияет.

Главным достоинством Бьелсы является умение ставить командную игру. В клубах, где он работает, футболисты должны уметь как атаковать, так и обороняться. При этом футбол уложен в жесткие тактические схемы, которые долго и упорно отрабатываются на тренировках. В работе наставник строгий и дисциплинированный, но при этом его команды показывают очень привлекательную игру.

Марсело Бьелса. Фото: goal.com

Последним клубом аргентинца был испанский "Атлетик". С командой, где играют в основном местные футболисты (из города Бильбао) и, соответственно, выбор игроков ограничен, Бьелса смог добраться до финала Лиги Европы 2011/12 и Кубка Испании. Однако в обоих решающих матчах команда уступила.

Судя по игре, которую ставит Бьелса, наставник отлично подходит "Спартаку". Московский клуб при Карпине играл в какой-то непонятный и невразумительный футбол. А аргентинцу как раз по силам исправить этот недочет. Да и дисциплина в "Спартаке" лишней не будет.

5. Другие кандидаты

Здесь можно перечислить множество фамилий, как российских тренеров, так и зарубежных. Так, без работы сейчас сидит бывший наставник "Милана" Массимилиано Аллегри, или бронзовый призер чемпионата России-2008 Андрей Кобелев. Также не при деле Курбан Бердыев. Хотя этот вариант граничит с научной фантастикой, потому что экс-тренер "Рубина" не подходит "Спартаку" ни по футбольной философии, ни по характеру.

Из свободных наставников также есть Роберто Ди Маттео, Франк Райкард (решивший, правда, недавно завершить тренерскую карьеру) и еще несколько известных специалистов. Другое дело, не факт, что кто-нибудь из них согласиться принять команду по ходу сезона, как это сделал Андре Виллаш-Боаш, который теперь возглавляет петербургский "Зенит".

Когда у «красно-белых» возникают проблемы с поиском главного тренера, всегда вспоминается кандидатура Олега Романцева. Все самое светлое в истории "Спартака" в 90-е годы связано с этим наставником. Очень сложно представить, на что сейчас способен Романцев, ведь он очень долго не занимался тренерской работой. Но если "Спартак" после увольнения Олега Ивановича в 2003 году не может выиграть ни одного трофея, то может быть стоит рискнуть и назначить прославленного специалиста? Если уж никто другой не может принести "красно-белым" долгожданное десятое чемпионство.

Даниил Адамов