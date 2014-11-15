Сборная России уступила команде Австрии в отборочном матче Евро-2016

Сборная России проиграла Австрии в матче отборочного тура ЧЕ по футбол

Сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года с командой Австрии. Встреча, которая прошла в Вене, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Австрийцы начали поединок активнее, однако затем россияне сумели выровнять игру. Неплохие моменты имел Александр Кокорин, а в одном из эпизодов мяч после дальнего удара форварда "Динамо" угодил в штангу.

В начале второй половины игры отличный момент упустил Денис Черышев, вышедший один на один с вратарем.

Единственный гол в этой встречи был забит на 73-й минуте. Мартин Харник прорвался по правому флангу и прострелил в центр штрафной, где расторопней всех оказался вышедший на замену Рубин Рафаэль Окоти, переправивший мяч в ворота Игоря Акинфеева.

Стоит отметить, что для подопечных Фабио Капелло это поражение стало первым в нынешнем отборочном турнире.

После 4 матчей австрийцы набрали 10 очков и единолично лидируют в группе G. Россияне с 5 баллами делят вторую строчку со шведами, которые свой четвертый матч сыграют против сборной Черногории в субботу поздно вечером.

В следующем матче российская команда сыграет 27 марта на выезде с командой Черногории.