Лимит на легионеров будет утвержден на исполкоме РФС 14 июля

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Ближайший исполком Российского футбольного союза пройдет 14 июля, где будет принято решение о лимите на иностранных футболистов в РФПЛ, сообщил агентству "Р-Спорт" исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян.

Он также отметил, что на данный момент есть два варианта лимита: "7+4" (7 иностранцев могут находиться на поле) и "6+5".

"Президент РФПЛ Сергей Прядкин был у Мутко. Я сегодня встречусь с Прядкиным. Знаю, что несколько вариантов (лимита). Один - "6+5", другой - "7+4". Два варианта, видимо, и есть. "7+4" существует тоже, как промежуточный. Но я должен еще обсудить все с Прядкиным", - заявил Симонян.

Ранее заместитель главы Минспорта Наталья Паршикова заявила, что чемпионат России по футболу, как и любое другое национальное первенство по командному виду спорта, не сможет стартовать без утвержденного ведомством лимита на легионеров.

Напомним, первенство России по футболу сезона-2015/16 стартует 17 июля. 1 июля Владимир Путин подписал закон о легионерах, вводящий ограничения на привлечение иностранных специалистов в команды по зимним и летним игровым видам спорта в России.

В сезоне 2014/15 в российском первенстве действовал лимит "7+4", согласно которому в составе команды на поле одновременно могут находиться не более семи зарубежных футболистов.

Однако на исполкоме РФС было принято решение, что в сезоне-2015/16 будет действовать лимит "10+15", по которому в заявке команды на сезон может значиться не более 10 легионеров, но количество иностранных игроков, одновременно находящихся на поле, не будет ограничено.