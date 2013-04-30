Российские фоторедакторы признаны лучшими в мире

Фото: ИТАР-ТАСС

Журнал "Русский репортер" получил сразу шесть наград в категории Photo Editing ("Работа фоторедактора") профессионального международного конкурса The Best of Photojournalism 2012 ("Лучшее в фотожурналистике 2012"). Это беспрецедентный успех для российских изданий.

Фоторедактор журнала Юрий Чирков стал лауреатом номинации Magazine Sports Story с работой над фоторепортажем об Олимпийских играх "Игра в четыре руки" (авторы: Андрей Голованов и Сергей Киврин).

Фоторедактор Александра Горохова получила сразу две награды. Первое место в категории Magazine Personality Profile Or Lifestyle Story отдали ее работе над материалом "Красота по-американски" со снимками датского фотографа Лаерке Посселт о блеске и нищете детских конкурсов красоты. Горохова также заняла третье место в номинации Magazine News Story с материалом "Стена на стену" (фотограф Гаэль Турина).

Второе место в номинации Magazine Illustrative Story заняла фоторедактор Елена Горшкова. Жюри отметило ее работу с материалом "Боги Волги" (фото Татьяны Плотниковой). Специального упоминания в номинации удостоилась и другая сотрудница "Русского репортера" Анастасия Сварцевич с работой "Энгри бердз" с фотографиями той же Татьяны Плотниковой.

Свою награду получил и постоянный автор "Русского Репортера" фотограф Кирилл Овчинников, представивший на конкурс репортаж "Крымск: лица, боль и правда жизни выживших на Кубани". Он удостоился третьей премии в категории International News Picture Story.

Премия The Best of Photojournalism - самая престижная награда для фотожурналистов и фоторедакторов в мире. В этом году премии получили американский еженедельник Newsweek, газета Los Angleles Times и словацкий журнал Týždeň. Премия учреждена Американской национальной ассоциацией фоторепортеров (NPPA), основанной в 1946 году. Организация нацелена на продвижение фотожурналистики в мире, повышение качества фото-контента и обучение молодых специалистов.