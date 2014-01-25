Космонавт Федор Юрчихин представит фотографии Земли с орбиты МКС

Фото: Федор Юрчихин/roscosmos.ru

25 января на фестивале "Первозданная Россия" летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин расскажет об особенностях фотосъемки в открытом космосе. Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию мастер-класса.

Федор Юрчихин представит экспозицию "Россия глазами космоса", поделится секретами создания фотографий Земли с орбиты Международной космической станции и историей их создания.

Федор Юрчихин совершил четыре полета в космос и 8 выходов в открытый космос, почти двое суток проработал в открытом космосе. Возглавляя 37-ю экспедицию на МКС, он начал вести свой блог, где писал про эксперименты на станции, отвечал на вопросы читателей и выкладывал фотографии стыковки грузовых кораблей, земных пейзажей и рабочих будней.

Начало трансляции в 14:00.

Трансляция завершена.

