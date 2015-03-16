Палки для селфи запретят в Третьяковской галерее

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Государственная Третьяковская галерея запретит использование штативов для съемки селфи, сообщает Агентство "Москва".

Как отметила главный хранитель музейных предметов галереи Татьяна Городкова, запрет введут из-за соображений безопасности и сохранности экспонатов. Такая мера уже введена в ряде музеев мира.

Как рассказала Городкова, делая селфи на специальный штатив, люди разворачиваются спиной к экспонату. Такие движения приводят к неприятным столкновениям с людьми, картинами и скульптурами.

Хранитель добавила, что делающие селфи люди отвлекают посетителей от просмотра картин.

Отмечается, что руководство не запретит фотографироваться на селфи-палку на фоне фасада Третьяковской галереи.

За этот год использование штативов для селфи запретила Лондонская Национальная галерея, Нью-Йоркский музей современного искусства, Национальная галерея Австралии и другие мировые музеи.