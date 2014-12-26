Время заняться собой: один год из жизни столичных фитнес-тренеров

Фото: M24.ru

Остается несколько дней до того, как 2014 год полностью уйдет в прошлое, уступив место новому - 2015. Уходящий год был богат на события, повлиявшие на жизнь москвичей. Мы решили опросить представителей разных профессий, как прошел их 2014 год. В очередном материале расскажем о том, что изменилось для столичных фитнес-тренеров: блогера Юрия Спасокукоцкого и телеведущего Эдуарда Каневского.

Появление массового и доступного фитнеса в жизни россиян было подобно яркой комете в ночном небе. Вчерашние физкультурники и любители пробежек по паркам спешили записаться в очередной фитнес-клуб, который открылся недалеко от работы или совсем рядом с домом, осваивали новые тренажеры и пробовали новые программы.

Довольно быстро в лексикон вошли такие слова как бодибилдинг и пауэрлифтинг, кроссфит и воркаут. Сотни тысяч людей "сидят на протеинах" и приходят в ужас от слова "берпи" (одно из довольно сложных упражнений в фитнесе - прим. авт.), многие смотрят специальные каналы на видеохостингах, посвященные фитнесу. Иными словами, он стал массовым, а не элитарным увлечением.

Фото: M24.ru

"Я несколько лет назад приехал в Москву из Украины, - рассказывает Юрий. - Провожу тут персональные занятия, а также снимаю видеоуроки. Уходящий год показал одну очень неприятную вещь: москвичи перестали тратиться на персональные тренировки. Раньше был настоящий Клондайк, раздолье, находились бизнесмены, готовые платить тысячи долларов за комплекс индивидуальных занятий. Сейчас уже нет, все хотят платить в рублях, и суммы с каждым месяцем становятся скромнее".

Впрочем, фитнес уже стал важной частью жизни слишком многих людей, чтобы его можно было безболезненно отменить. "Для меня год прошел очень продуктивно, - говорит Эдуард. - Можно даже сказать, что спрос на посещение фитнес-клубов, а заодно на персональные тренировки, вырос. Мне кажется, что причина в ценах. В прошлом году членская карта на год стоила 25 тысяч рублей, а в этом - уже 21. Фитнес становится доступнее".

Некоторые проблемы возникли у фитнес-тренеров под конец года. "Стала ощущаться какая-то нервозность. К нам в зал ходил заниматься один мужчина, постоянный клиент. Я его даже на соревнования по становой тяге хотел пригласить. А тут у него возникли проблемы с работой и он мгновенно перестал заниматься. Все, говорит, не могу больше, лишних денег нет", - рассказал Каневский.

Эдуард Каневский делает упражнение по становой тяге. Фото: M24.ru

"Но я хочу сказать, что фитнесу ничего не угрожает. Это целая индустрия, она очень хорошо развита. На смену одним людям придут другие адепты здорового образа жизни. Что бы ни случилось с рублем, мы все равно уверены в своем будущем, ведь люди стараются не экономить на своем здоровье. А фитнес - это и есть здоровье", - уверен Эдуард.

Василий Макагонов