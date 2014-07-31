К фестивалю варенья в столице появятся более 230 шале - Немерюк

"Большое интервью": Алексей Немерюк - о фестивале варенья

В рамках фестиваля "Московское варенье", который пройдет в столице с 8 по 17 августа, в городе установят более 230 шале. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, всего в округах будет 19 фестивальных площадок, для которых уже начали собирать шале. "Всего будет 230 шале, в этот раз. В том числе нового формата", - рассказал Немерюк.

Он отметил, что на фестивале будут представлены и экзотические сорта варенья, например, из зеленых помидоров и арбузных корок. Также глава департамента торговли рассказал, что москвичи смогут научиться готовить варенье, которое любил А.С. Пушкин.

Напомним, фестиваль "Московское варенье" пройдет в столице с 8 по 17 августа. Мероприятие будет проходить на 19 площадках города, каждая из которых площадью будет не меньше 800 квадратных метров. На фестиваль варенья приедут участники из 15 стран и 40 регионов России.