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С 17 по 27 сентября в кинотеатре "Горизонт" пройдет фестиваль американского кино "Амфест". Как сообщается на официальном сайте организаторов, на фестивале будут представлены как ленты опытных режиссеров, так и новичков-дебютантов.

Лулу Ванг представит свой первый опыт в большом кино картиной "Посмертный", в котороой художник борется за выживание в жестоком мире модерн-арта, успев предварительно умереть. В первом фильме Ли Хоу заявил о себе младший Калкин – 26-летний Рори.

Кроме того, зрителей ждут работы клипмейкера Джастина Келли с драмой "Меня зовут Майкл", известного театрального режиссера Руперта Гулда с фильмом "Реальная история", продюсера и сценариста Майи Форбс с комедией "Бесконечно белый медведь" и многое другое. Всего на "Амфесте" будут показаны 14 фильмов.

Также гости смогут стать участниками мастер-класса Дэвида Зеллнера, режиссера, сценариста и актера, известного своими работами "Детское", "Кумико – охотница за сокровищами" и "Голиаф". В ходе мастер-класса Дэвид поделится с аудиторией своим видением профессии режиссера, а также ответит на вопросы участников.