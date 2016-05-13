Фестиваль "Рыбная неделя" поддержали более 20 рынков столицы

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В фестивале "Рыбная неделя", который проходит в столице с 13 по 22 мая, принимают участие более 20 московских рынков, сообщают организаторы мероприятия.

На рынках горожане могут купить свежую рыбу и морепродукты со скидкой, а также попробовать различные рыбные продукты.

Кроме того, посетителей ждут концерты, выставки, конкурсы и мастер-классы по разделке рыбы и приготовлению блюд. Например, на Домодедовском рынке, который находится на пересечении Каширского шоссе и Орехового бульвара, будут выступать русские народные коллективы.

На Даниловском рынке по адресу: улица Мытная, владения 74 посетители смогут попробовать рыбные блюда, а также специально приготовленные кушанья на фуд-корте.

15 мая на рынке у станции метро "Теплый стан" (Новоясеневский проспект, дом 1б) откроется фото-выставка "Рыба России", а 21 мая здесь пройдет мастер-класс по разделке лосося, хариуса и сига.

Уроки по разделыванию рыбы также пройдут 14 мая на Черемушкинском рынке (ул. Вавилова, владения 64/1) и 16 мая на Ленинградском рынке (ул. Часовая, владения 11/3б строение 1). На последнем еще посетителей ждет дегустация ухи и скидки 7 процентов на рыбу для этого блюда.

Маленьким посетителям фестиваля также не придется скучать. На Битцевском рынке (у станции метро "Новоясеневская") 14 мая пройдет викторина для детей и дегустация рыбной продукции, а на Велозаводском рынке 14 и 21 мая объявили Днем юного рыбака. Здесь малыши смогут ловить рыбу из аквариумов.

В столице стартовал фестиваль "Рыбная неделя"

Фестиваль "Рыбная неделя" проходит в Москве на 7 городских площадках: в Новопушкинском сквере, на Арбате, Кузнецком Мосту, а также на площадях Пушкинская и Революции.

На мероприятие привезли более 300 тонн рыбы, преимущественно охлажденной. Также на прилавках можно приобрести консервы из язя, муксуна, ряпушки, нельмы и другой рыбы. В этом году новинками фестиваля стали устрицы и мидии из Краснодарского края и Крыма, а также черная икра из аквакультурных хозяйств.

Кроме того, в центре столицы, а именно на Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере, на площади Революции и Кузнецком Мосту установили четыре коптильни. Здесь для горожан готовят купленную свежую рыбу.

Также гостей ждет развлекательная программа с театрализованными, танцевальными, цирковыми и акробатическими номерами.