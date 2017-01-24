Студентам и Татьянам – бесплатно: где и как отметить сдачу сессии 25 января

Чем заняться 25 января, если вы студент или вас зовут Татьяна? M24.ru собрал самые интересные мероприятия и акции, приуроченные к главному молодежному празднику зимы.
Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Татьянин день всегда считался одним из самых шумных праздников: даже сто лет назад московское студенчество устраивало массовые гулянья и кутежи. В этом году многие парки, музеи и театры решили провести различные акции и приобщить студентов к спорту и искусству.
"Зачетная" вечеринка на катке в парке Горького
Как и всегда по средам на Стрит-арт Катке в парке Горького состоится вечеринка "Маленькая пятница". На этот раз мероприятие пройдет под девизом "Зачет!", а всех студентов при предъявлении студенческого билета будут пускать бесплатно. В 17:00 прямо на льду начнется квест с вопросами, заданиями и конкурсами на ловкость, скорость и эрудицию. Участникам предстоит искать сказочных персонажей, светящиеся шифры и легендарные символы парка и даже играть в серсо. Победители получат подарки от парка Горького. Более того, у каждого студента будет возможность покататься на коньках под свой любимый музыкальный трек, заказав его у диджея.
А 28 января в 12:00 студенты смогут принять участие в квесте "Студенческий переполох" в Нескучном саду.
Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Для участия в квесте "Игра в прятки на Стрит-Арт катке" необходимо зарегистрироваться.
Бесплатный вход для студенток Татьян на каток ВДНХ
25 января с 17 до 23 часов вход на каток на ВДНХ для студентов-очников и всех Татьян будет стоить 200 рублей. А студенток-Татьян при предъявлении студбилета и паспорта пустят покататься бесплатно. Как и всегда, посетителей катка ждет много музыки, комфортные раздевалки, вкусная еда на фудкортах и согревающие напитки.
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Также для студентов бесплатно будут работать катки в следующих парках:
- сад "Эрмитаж";
- Таганский парк;
- сад им. Баумана;
- парк "Красная Пресня";
- Измайловский парк;
- Воронцовский парк;
- Перовский парк;
- парк Северного речного вокзала;
- парк Дружбы;
- Бабушкинский парк;
- ландшафтный парк Митино;
- Лианозовский парк;
- музей-усадьба "Коломенское";
- парк 850-летия Москвы;
- парк им. Артема Боровика.
Мюзикл "Преступление и наказание"
С 25 января по 5 февраля на сцене "Театра Мюзикла" будут показывать спектакль "Преступление и наказание" в оригинальной постановке Андрея Кончаловского с музыкой Эдуарда Артемьева. Студенты, при покупке одного билета на мюзикл, второй смогут получить бесплатно.
Премьера постановки состоялась 17 марта 2016 года. Рок-опера "Преступление и наказание", сценарий которой был написан более 30 лет назад, получила высокую оценку критиков, за смелые трюки, актуальность прочтения и великолепную музыку.
Фото: teamuz.ru
Время: с 25 января по 5 февраля, 19:00
Арт-проект FASHION + ART + SUBCULTURE
В Центре фотографии братьев Люмьер 25 января откроется выставка-конкурс творческих фоторабот студентов и выпускников курса Fashion Styling Британской высшей школы дизайна. Проект получил название FASHION + ART + SUBCULTURE. Организаторы называют его "фестивалем для всех поклонников творческого бунта". Молодые и дерзкие фотохудожники в очередной раз будут доказывать, что мода – это не самостоятельная форма искусства, а бескомпромиссный синтез всех видов и форм, "умело смешанный коктейль, гремучая смесь из эстетизма, эпатажа, легкого сумасшествия".
В рамках этого проекта с 25 по 29 января в "Люмьерах" будет проходить целый ряд тематических мероприятий, мастер-классов, дискуссий и лекций. В финале выставки жюри предстоит выбрать лучшие фотографии.
Для студентов, разумеется, вход бесплатный.
Фото: lumiere.ru
Время: с 25 по 29 января
Сэлфи на память с героями Marvel в "Музее восстания машин"
"Музее восстания машин" приглашает всех Татьян и студентов отметить окончание сессии в компании Автоботов, Дисептиконов, Хищников, Дедпула, Железного человека и прочих героев комиксов. С каждым из них можно будет сделать сэлфи на память. Так что если вас манит будущее, виртуальная и дополненная реальность или не отпускает мысль о восстании машин и захвате мира пришельцами, то в этом "Музее" вам точно понравится. И, конечно, для главных героев праздника действуют специальные скидки и акции.
25 января для всех студентов будет действовать скидка на билеты 20%, а Татьяны смогут посетить музей бесплатно.