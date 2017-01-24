Студентам и Татьянам – бесплатно: где и как отметить сдачу сессии 25 января

Чем заняться 25 января, если вы студент или вас зовут Татьяна? M24.ru собрал самые интересные мероприятия и акции, приуроченные к главному молодежному празднику зимы.

Татьянин день всегда считался одним из самых шумных праздников: даже сто лет назад московское студенчество устраивало массовые гулянья и кутежи. В этом году многие парки, музеи и театры решили провести различные акции и приобщить студентов к спорту и искусству.

"Зачетная" вечеринка на катке в парке Горького

Как и всегда по средам на Стрит-арт Катке в парке Горького состоится вечеринка "Маленькая пятница". На этот раз мероприятие пройдет под девизом "Зачет!", а всех студентов при предъявлении студенческого билета будут пускать бесплатно. В 17:00 прямо на льду начнется квест с вопросами, заданиями и конкурсами на ловкость, скорость и эрудицию. Участникам предстоит искать сказочных персонажей, светящиеся шифры и легендарные символы парка и даже играть в серсо. Победители получат подарки от парка Горького. Более того, у каждого студента будет возможность покататься на коньках под свой любимый музыкальный трек, заказав его у диджея.

А 28 января в 12:00 студенты смогут принять участие в квесте "Студенческий переполох" в Нескучном саду.

Время: начало квеста в 17:00 начало квеста в 17:00 Для участия в квесте "Игра в прятки на Стрит-Арт катке" необходимо зарегистрироваться.



Бесплатный вход для студенток Татьян на каток ВДНХ

25 января с 17 до 23 часов вход на каток на ВДНХ для студентов-очников и всех Татьян будет стоить 200 рублей. А студенток-Татьян при предъявлении студбилета и паспорта пустят покататься бесплатно. Как и всегда, посетителей катка ждет много музыки, комфортные раздевалки, вкусная еда на фудкортах и согревающие напитки.

Время: 25 января с 17:00 до 23:00



Также для студентов бесплатно будут работать катки в следующих парках:

сад "Эрмитаж";

Таганский парк;

сад им. Баумана;

парк "Красная Пресня";

Измайловский парк;

Воронцовский парк;

Перовский парк;

парк Северного речного вокзала;

парк Дружбы;

Бабушкинский парк;

ландшафтный парк Митино;

Лианозовский парк;

музей-усадьба "Коломенское";

парк 850-летия Москвы;

парк им. Артема Боровика.

Мюзикл "Преступление и наказание"

С 25 января по 5 февраля на сцене "Театра Мюзикла" будут показывать спектакль "Преступление и наказание" в оригинальной постановке Андрея Кончаловского с музыкой Эдуарда Артемьева. Студенты, при покупке одного билета на мюзикл, второй смогут получить бесплатно.

Премьера постановки состоялась 17 марта 2016 года. Рок-опера "Преступление и наказание", сценарий которой был написан более 30 лет назад, получила высокую оценку критиков, за смелые трюки, актуальность прочтения и великолепную музыку.

Место: ДК им. С.П.Горбунова, Новозаводская ул., 27, Театр мюзикла



Время: с 25 января по 5 февраля, 19:00



Арт-проект FASHION + ART + SUBCULTURE

В Центре фотографии братьев Люмьер 25 января откроется выставка-конкурс творческих фоторабот студентов и выпускников курса Fashion Styling Британской высшей школы дизайна. Проект получил название FASHION + ART + SUBCULTURE. Организаторы называют его "фестивалем для всех поклонников творческого бунта". Молодые и дерзкие фотохудожники в очередной раз будут доказывать, что мода – это не самостоятельная форма искусства, а бескомпромиссный синтез всех видов и форм, "умело смешанный коктейль, гремучая смесь из эстетизма, эпатажа, легкого сумасшествия".

В рамках этого проекта с 25 по 29 января в "Люмьерах" будет проходить целый ряд тематических мероприятий, мастер-классов, дискуссий и лекций. В финале выставки жюри предстоит выбрать лучшие фотографии.

Для студентов, разумеется, вход бесплатный.

Место: Болотная набережная, д. 3, стр. 1, Центр фотографии имени братьев Люмьер



Время: с 25 по 29 января



Сэлфи на память с героями Marvel в "Музее восстания машин"

"Музее восстания машин" приглашает всех Татьян и студентов отметить окончание сессии в компании Автоботов, Дисептиконов, Хищников, Дедпула, Железного человека и прочих героев комиксов. С каждым из них можно будет сделать сэлфи на память. Так что если вас манит будущее, виртуальная и дополненная реальность или не отпускает мысль о восстании машин и захвате мира пришельцами, то в этом "Музее" вам точно понравится. И, конечно, для главных героев праздника действуют специальные скидки и акции.

Место: Волгоградский пр, 42, Музей восстания машин



25 января для всех студентов будет действовать скидка на билеты 20% , а Татьяны смогут посетить музей бесплатно .



