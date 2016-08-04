"Московское варенье" завершится "Кругосветным путешествием"

Фото: m24.ru

Фестиваль "Московское варенье. Дары природы" в воскресенье завершится большим костюмированным парадом под названием "Кругосветное путешествие", сообщили m24.ru в оргкомитете фестиваля.

7 августа с площадки "Россия-Германия", что расположилась на Пушкинской площади, стартует большой парад "Кругосветное путешествие". Самые активные и веселые посетители "Московского варенья" в сопровождении артистов, которые радовали и развлекали гостей праздника на протяжении всего фестиваля, ярмарочных "баварцев", "испанцев" и "китайцев", пройдут ярким парадом от Пушкинской до Манежной площади.

Также в прогулке примет участие оркестр Mosbrass и многочисленные поклонники экстремальных видов спорта – роллеры, скейтбордисты, BMX-велосипедисты. По замыслу организаторов, на каждой остановке к параду будут примыкать все новые участники.

Короткие остановки запланированы на площадках "Россия-Испания" (Тверская площадь), "Россия-Китай" (Камергерский переулок) и "Цветочная площадь" (Манежная площадь). На каждой из них участников ждут грандиозные танцевальные флешмобы и, разумеется, бесплатное варенье. А финальный танец на "Цветочной площади" завершится зрелищным сюрпризом.