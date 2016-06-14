Французский спецназ блокировал российских фанатов

Фото: Yann Schreiber/BarcroftMedia

Французские спецподразделения заблокировали российских фанатов, следующих на матч сборной РФ со Словакией, передает "Р-Спорт".

Полицейские досматривают группы российских болельщиков на подъезде к Лиллю, где пройдет встреча в рамках футбольного Евро-2016.

"После того, как наш автобус выехал из Канн, его окружил полицейский спецназ, около 100 автоматчиков, и загнал в "отстойник"… Мы уведомили генконсульство РФ во Франции, официальных представителей МВД России, а также РФС (Российский футбольный союз). Сказали, что выходить никуда не будем и требуем переводчика для разъяснения ситуации", – сказал президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

Ранее УЕФА выступил с предупреждением, что сборные России и Англии могут быть исключены из числа участников ЧЕ-2016, если их болельщики снова будут замечены в организации погромов.

Напомним, 11 июня за несколько часов до начала матча между сборными России и Англии в рамках Чемпионата Европы, который проходил в Марселе, началась потасовка между болельщиками команд. Драка возобновилась сразу после финального свистка арбитра: несколько десятков россиян атаковали британский сектор на трибунах и обратили англичан в бегство.

Драка продолжилась на улицах города и затем переместилась в порт, полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ и водометы. Один из пострадавших в потасовках, 50-летний британец, находится в крайне тяжелом состоянии, еще 35 человек обратились за медпомощью.

Одного из дебоширов задержали, жизни английского болельщика, с которым он подрался, ничего не угрожает. Сообщалось, что российскому фанату может грозить тюрьма.