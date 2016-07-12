Форма поиска по сайту

12 июля 2016, 17:46

Шоу-бизнес

Фанатов призвали пройти курсы толерантности перед ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода призвал футбольных фанатов пройти курсы толерантности перед ЧМ-2018. Он выразил надежду, что по всему миру для болельщиков организуют образовательные программы, сообщает Агентство "Москва".

Отношение фанатов к инициативе Бороды пока неизвестно.

Отметим, что завершившийся на днях во Франции чемпионат Европы по футболу запомнился масштабными столкновениями фанатов. Самыми резонансными стали драки между российскими и английскими футбольными болельщиками.

Впрочем, участием в потасовках отметились также украинцы, поляки, хорваты и турки.

Несколько болельщиков из России получили во Франции тюремные сроки за участие в беспорядках. Суд дал им до трех лет тюрьмы.

Сюжет: Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года
фанаты толерантность чемпионат мира по футболу 2018 года новости спорта

