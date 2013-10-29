При взрыве газового баллона в подмосковном Чехове погиб человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Взрыв газового баллона произошел в 16-этажном негазифицированном жилом доме в подмосковном Чехове.

В результате взрыва погиб один человек. Около 200 жильцов дома в целях безопасности были эвакуированы, сообщили М24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел около 13.10 в квартире на восьмом этаже, где проводился ремонт. Одного из мужчин, предположительно хозяина квартиры, взрывной волной выбросило из окна. Он скончался от полученных травм до приезда "скорой помощи".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.