Отделение почты в СВАО эвакуировано из-за подозрительной посылки

Из отделения почты №329 на Ивовой улице эвакуировано 30 человек. Причиной стала подозрительная посылка, о которой сообщила сотрудница отделения.
Как рассказали M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД, сообщение о "тикающем" предмете в одном из отправлений поступило около 9 утра. По словам работницы почты, посылка лежала у них с 22 апреля, но подозрительные звуки начала издавать сейчас.
В настоящее время предмет проверяют специалисты.
С начала года это не единственная подозрительная посылка на почте: в январе 2013 года в отправлении были обнаружены 30 корпусов от гранат, а в начале апреля в Оренбурге специалисты перехватили радиоактивную коробку, которая следовала в Москву.
