Отделение почты в СВАО эвакуировано из-за подозрительной посылки

Из-за "тикающей" посылки эвакуировано почтовое отделение в СВАО

Из отделения почты №329 на Ивовой улице эвакуировано 30 человек. Причиной стала подозрительная посылка, о которой сообщила сотрудница отделения.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД, сообщение о "тикающем" предмете в одном из отправлений поступило около 9 утра. По словам работницы почты, посылка лежала у них с 22 апреля, но подозрительные звуки начала издавать сейчас.

В настоящее время предмет проверяют специалисты.

С начала года это не единственная подозрительная посылка на почте: в январе 2013 года в отправлении были обнаружены 30 корпусов от гранат, а в начале апреля в Оренбурге специалисты перехватили радиоактивную коробку, которая следовала в Москву.