Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля 2013, 10:34

Происшествия

Отделение почты в СВАО эвакуировано из-за подозрительной посылки

Из-за "тикающей" посылки эвакуировано почтовое отделение в СВАО

Из отделения почты №329 на Ивовой улице эвакуировано 30 человек. Причиной стала подозрительная посылка, о которой сообщила сотрудница отделения.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД, сообщение о "тикающем" предмете в одном из отправлений поступило около 9 утра. По словам работницы почты, посылка лежала у них с 22 апреля, но подозрительные звуки начала издавать сейчас.

В настоящее время предмет проверяют специалисты.

С начала года это не единственная подозрительная посылка на почте: в январе 2013 года в отправлении были обнаружены 30 корпусов от гранат, а в начале апреля в Оренбурге специалисты перехватили радиоактивную коробку, которая следовала в Москву.

Сайты по теме


эвакуация Почта России проверки чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика