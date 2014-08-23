Исландскому вулкану Бардарбунга присвоили "красный" уровень угрозы

В Исландии опасаются извержения вулкана Бардарбунга

Исландия объявила "красный" уровень угрозы в связи с возможностью извержения вулкана Бардарбунга, расположенного на юге страны, передает МИА "Россия сегодня".

Повышенная сейсмическая активность вулкана наблюдается с 16 августа. Нынешний "красный" уровень тревоги является самым высоким по пятибалльной шкале.

20 августа спасатели уже эвакуировали всех людей из района, которому может угрожать извержение. Дороги, ведущие в регион, были перекрыты. Уточняется, что вокруг вулкана нет населенных пунктов, но летом рядом с ним часто оказываются охотники и туристы. Последнее крупное извержение вулкана Бардарбунга произошло в 1477 году.

Напомним, что весной 2010 года голос подал другой исландский вулкан - Эйяфьядлайекюдль, также находящийся на юге страны в практически незаселенной местности. Из недр огнедышащей горы было выброшено огромное количество вулканического пепла, который на несколько дней парализовал практически все авиасообщение Европы.

Были закрыты аэропорты Дании, Великобритании, Исландии, Франции и других европейских стран. Всего было отменено около 6 тысяч авиарейсов. Убытки от авиационного коллапса, составили около 1,7 миллиарда долларов.