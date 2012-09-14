Форма поиска по сайту

14 сентября 2012, 07:50

Происшествия

В Подмосковье 130 человек покинули дом из-за хлопка газа

Сегодня рано утром в подмосковном поселке Сычево 130 жителей четырехэтажного дома были эвакуированы после хлопка бытового газа в одной из квартир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области. Пострадавших в результате ЧП нет.

По информации спасателей, инцидент произошел в доме 8 по улице Нерудная. В двухкомнатной квартире на 2 этаже хлопок газа выдавил стену на кухне на 30-40 сантиметров, выбил окна и повредил металлические двери.

"Угрозы дальнейшего обрушения плиты нет. Дом обесточен и отключен от газоснабжения", - сообщили в региональном ГУМЧС.

Сотрудники ведомства эвакуировали всех 130 жителей дома и разместили их в близлежащем доме культуры.

Сейчас специалисты выясняют причины происшествия.

