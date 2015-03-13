Женская сборная России заняла четвертое место в биатлонной эстафете

Фото: ТАСС

Женская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на чемпионате мира в Контиолахти. Победила команда Германии, обеспечившая себе комфортный отрыв после третьего этапа.

Россиянки уверенно начали гонку: бежавшая на первом этапе Екатерина Глазырина пришла на передачу эстафеты второй с символическим отставанием в полсекунды от польской сборной. Второй и третий этап также оказались для российской сборной успешными, благодаря стараниям Дарьи Виролайнен и Екатерины Юрловой.

На заключительном этапе за сборную России бежала Екатерина Шумилова. Ей пришлось соперничать с сильнейшими спортсменками других сборных. В итоге она допустила несколько ошибок на огневых рубежах и выбыла из борьбы за медали.

Первой стала команда Германии. Усилиями Лауры Дальмайер немки оторвались от соперниц более чем на минуту. Второе место досталось команде Франции, бронзу завоевали итальянки.

Российская команда финишировала четвертой с отставанием в минуту и 16 секунд от победителя.