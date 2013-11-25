В Москве установлены нормы энергопотребления до 2020 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти установили нормы энергопотребления с 2016 по 2020 годы. Благодаря новым технологиям, в городе планируют повысить энергоэфективность.

Так, нормативы потребления электричества с традиционных 160 кВт/час упадут до 130 кВт/час, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя ведомства Олега Рындина.

Снизить энергетические затраты планируется с помощью вторичных ресурсов и использования нового оборудования. Благодаря этому город может ежегодно экономить до 70 миллиардов рублей и улучшить экологическую обстановку: новые способы потребления позволят сократить выброс в атмосферу лишних продуктов сгорания.

Дальнейшее развитие энергосберегающих технологий пока только обсуждается. В частности, представители департамента сообщают, что на форуме ENES 2013, открывшемся 21 ноября, представлен стенд, посвященный энергосберегающему домостроению и применению энергосберегающих технологий в строительстве. Эти темы являются одними из ключевых направлений работы столичного Стройкомплекса.