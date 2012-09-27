Инвестиции в развитие электросетей составят более 37 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году в развитие электросетей Москвы и Подмосковья ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) инвестирует свыше 37 миллиардов рублей. Этот показатель соответствует уровню 2011 года, информирует пресс-служба ОАО "МОЭСК".

Энергокомпания включила в инвестпрограмму на 2012 год тринадцать крупных проектов, объем финансирования по которым превышает 5,4 миллиарда рублей.

Согласно планам МОЭСК, в этом году в Москве будет реконструировано 1,27 тысячи объектов. Учитывая электросети Московской области, модернизация или новое строительство коснется более 5,5 тысячи энергообъектов.

В прошлом году объем инвестпрограммы компании составил 36,5 миллиарда рублей.

Отметим, в рамках подготовки к зимнему периоду ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" проводит ремонтную программу, позволяющую снизить количество отключений линий электропередач. Главным направлением ремонтных работ стала расчистка просек ЛЭП: из-за падающих на линии деревьев в Московской области часто отключают энергоснабжение.