На станции Фили изменится расписание движения электричек

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На железнодорожной станции Фили изменится расписание движения пригородных электропоездов, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

График движения электричек изменится в ночь с 2 на 3 апреля. Это связано с проведением капитального ремонта путей.

На несколько минут раньше будут отправляться электрички:



№ 6090 Щербинка – Перерва;

№ 6052 Люблино Дачное – Голицыно;

№ 6409 Кунцево – Звенигород;

№ 6297 Москва Бутырская – Голицыно;

№ 6607 Кунцево – Одинцово.

Время отправления на более позднее назначено у электропоездов:



№ 6319 Москва – Можайск;

№ 6701 Москва – Кубинка;

№ 6105 Москва – пасс. Смоленская – Бородино;

№ 6513 Москва – пасс. Смоленская – Голицыно;

№ 6205 Москва – пасс. Смоленская – Кубинка и другие.

Также отменят 23 электропоезда и назначат шесть дополнительных.

Более подробную информацию и новое расписание движения пригородных поездов можно посмотреть на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Напомним, с 27 марта изменилось расписание электричек на всех направлениях московской железной дороги. Это связано с сезонным увеличением пассажиропотока и переходом ряда стран на летнее время.

Теперь по пятницам и выходным дням начнут курсировать 26 дополнительных летних поездов.

Подробную информацию об изменении расписания всех пригородных поездов можно узнать на остановках и вокзалах, а также на официальном сайте МЖД.