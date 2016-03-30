На станции Фили изменится расписание движения электричек

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
На железнодорожной станции Фили изменится расписание движения пригородных электропоездов, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.
График движения электричек изменится в ночь с 2 на 3 апреля. Это связано с проведением капитального ремонта путей.
На несколько минут раньше будут отправляться электрички:
- № 6090 Щербинка – Перерва;
- № 6052 Люблино Дачное – Голицыно;
- № 6409 Кунцево – Звенигород;
- № 6297 Москва Бутырская – Голицыно;
- № 6607 Кунцево – Одинцово.
Время отправления на более позднее назначено у электропоездов:
- № 6319 Москва – Можайск;
- № 6701 Москва – Кубинка;
- № 6105 Москва – пасс. Смоленская – Бородино;
- № 6513 Москва – пасс. Смоленская – Голицыно;
- № 6205 Москва – пасс. Смоленская – Кубинка и другие.
Также отменят 23 электропоезда и назначат шесть дополнительных.
Более подробную информацию и новое расписание движения пригородных поездов можно посмотреть на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.
Напомним, с 27 марта изменилось расписание электричек на всех направлениях московской железной дороги. Это связано с сезонным увеличением пассажиропотока и переходом ряда стран на летнее время.
Теперь по пятницам и выходным дням начнут курсировать 26 дополнительных летних поездов.
Подробную информацию об изменении расписания всех пригородных поездов можно узнать на остановках и вокзалах, а также на официальном сайте МЖД.