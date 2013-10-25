Электрички переходят на зимнее расписание

Фото: ИТАР-ТАСС

Центральная пригородная пассажирская компания в ночь на 27 октября переходит на зимний график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В связи с переходом ряда европейских стран и стран СНГ на "зимнее" время, с которыми Россия имеет железнодорожное пассажирское сообщение, а также корректировкой расписания движения пригородных поездов в соответствии с сезонным изменением пассажиропотока, ОАО "Центральная ППК" с 00:00 часов 27 октября переходит на зимний график", - говорится в сообщении.

Из-за ввода зимнего графика изменяется расписание движения пригородных поездов по ряду направлений. Наибольшие изменения коснутся Белорусского и Киевского направления.

Так, на Белорусском направлении назначается 8 электропоездов и меняются дни курсирования ряда электричек, а также отменяется 12 летних электропоездов. На Киевском направлении отменяется 8 электропоездов выходного дня, при этом 3 электрички назначаются. Кроме того, изменится маршрут следования 7 электропоездов.

На Савеловском направлении отменяется 4 электропоезда, курсирующих в выходные дни и назначается один дополнительный поезд Кубинка-Дубна. На Казанском направлении отменяется 8 летних поездов, а также меняются дни курсирования 8 электричек.

На Рижском направлении изменяются дни следования 2 поездов и маршруты 2 электричек.

Со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах.