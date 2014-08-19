На "Тройку" теперь можно записывать разовые билеты на электрички

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На пластиковые транспортные карты теперь можно записывать не только абонементы, но и разовые билеты на электрички, сообщает пресс-служба ЦППК.
В справочном центре департамента транспорта сетевому изданию M24.ru рассказали, что записать разовый проезд удастся, в частности, и на карту "Тройка". В ЦППК также подтвердили эту информацию.
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Оформить билет можно в кассах, оплата производится наличными. Записать билет можно, если на карте есть свободное место, то есть если на нее записано не более одного действующего абонемента на проезд в пригородных поездах.
Напомним, что оплатить проезд в пригородном поезде можно как бумажным билетом, так и пластиковой транспортной картой ЦППК. Ранее к записи на нее были доступны только абонементы.
Абонементы на электрички с сентября прошлого года, кроме того, начали записывать и на пластиковую карту "Тройка".
История вопроса: карта "Тройка"Транспортная карта "Тройка" объединяет в себе все виды билетов. С ее помощью можно расплачиваться в метро, наземном транспорте и электричках. Записать на "Тройку" можно любой бумажный билет действующего тарифного меню: "Единый", "90 минут" или ТАТ на 1-60 поездок, а также на 30, 90, 365 дней.
Как пользоваться картой "Тройка", читайте здесь.
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