Два человека погибли под колесами электрички в Подмосковье

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Два человека погибли, попав под электричку на железнодорожной станции "Планерная" Московской области. Сейчас на месте работают следователи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Это произошло в районе Сходни на железнодорожной платформе "Планерная" в 18:40. Мужчина и женщина вышли на рельсы из-под платформы прямо перед приближающейся электричкой, следовавшей из Москвы в Клин.

Машинист попытался применить экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Наталья Брускова подтвердила информацию о наезде электрички на двух человек и сообщила, что проводится проверка.

По предварительным данным, вины локомотивной бригады нет.