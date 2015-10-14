Форма поиска по сайту

Новости

Новости

14 октября 2015, 11:32

Транспорт

На "Тройку" записали почти 70 тысяч билетов на электрички за месяц

Фото: m24.ru

Пассажиры пригородных электричек за месяц оформили на карту "Тройка" более 68 тысяч билетов, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Уточняется, что всего на единые транспортные карты "Тройка" и "Стрелка" было оформлено более 86 тысяч пригородных билетов за месяц.

Популярность "Тройки" за этот период выросла на 7,2 процента. Большая часть (59 процентов) пассажиров оформляет на нее абонементные билеты.

При этом за весь период внедрения карты на пригородные поездки на нее оформлен почти 1 миллион билетов.

Напомним, электронная транспортная карта "Тройка" была введена в Москве 2 апреля 2013 года вместе с обновленным билетным меню.

На карту можно записать разовые и абонементные билеты на любой вид московского общественного транспорта, а также на электричку.

В настоящее время пополнить карту можно в 36 пригородных кассах и 527 билетных автоматах.

электрички общественный транспорт пассажиры тройка ж/д и вокзалы

