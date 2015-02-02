Двухэтажные электрички не будут ходить по МКЖД

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По Московской кольцевой железной дороге не планируют пускать двухэтажные электропоезда. Об этом сообщил журналистам гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании Михаил Хромов, передает Агентство "Москва".

"Это неосмысленно и опасно при такой интенсивности движения", - пояснил Хромов.

ЦППК займется пассажирским перевозками по МКЖД в 2016 году. В конце прошлого года компания выиграла выиграла открытый конкурса, объявленный московским метрополитеном.

Согласно условиям договора, ЦППК должна будет приобрести права на подвижной состав, организовать систему продажи и распространения билетов, составить график движения поездов и осуществлять перевозку пассажиров и обслуживание поездов в течение 15 лет.

Напомним, в июне прошлого года Хромов сообщал, что двухэтажные электрички могут запустить из Москвы до Мытищ и Раменского. ЦППК и ЗАО "Трансмашхолдинг" подписали соглашение о разработке новых моделей. По его словам, в течение двух-трех лет в столичном регионе начнут курсировать до 50 новых электропоездов - как двух, так и одноэтажных.

Однако губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что двухэтажные электрички запускать планируетс. Глава региона пояснил, что двухэтажные поезда дорогие, и их использование было бы нерациональным. Воробьев также отметил, что в рамках 15-летнего контракта с ЦППК каждый год 10 процентов подвижного состава пригородных электричек будет обновляться.

Ранее M24.ru сообщало, что по МКЖД могут пустить поезда "Ласточка" без тамбуров. Каждый состав будет перевозить до 1250 пассажиров. Поезда должны развивать максимальную скорость 120 километров в час и проезжать в тоннеле до 1 километра, не снижая темпов. В салонах будет работать кондиционер, Wi-Fi, сотовая связь, установят электрические розетки для зарядки гаджетов и мусорные баки у дверей. В вагонах оборудуют мониторы, на которые будет выводиться информация о том, где проезжает поезд, и реклама.

В головном вагоне электрички должны быть места для инвалидов и сопровождающих, а на протяжении всего состава - устройства для посадки-высадки колясочников.

Интервал движения поездов на Малом кольце Московской железной дороги составит шесть минут.