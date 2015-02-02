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Ж/Д и вокзалы

2 февраля, 20:01

Двухэтажные электрички не будут ходить по МКЖД

электрички МКЖД Андрей Воробьев ЦППК Михаил Хромов ж/д и вокзалы двухэтажные поезда

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

По Московской кольцевой железной дороге не планируют пускать двухэтажные электропоезда. Об этом сообщил журналистам гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании Михаил Хромов, передает Агентство "Москва".

"Это неосмысленно и опасно при такой интенсивности движения", - пояснил Хромов.

ЦППК займется пассажирским перевозками по МКЖД в 2016 году. В конце прошлого года компания выиграла выиграла открытый конкурса, объявленный московским метрополитеном.

Согласно условиям договора, ЦППК должна будет приобрести права на подвижной состав, организовать систему продажи и распространения билетов, составить график движения поездов и осуществлять перевозку пассажиров и обслуживание поездов в течение 15 лет.

Напомним, в июне прошлого года Хромов сообщал, что двухэтажные электрички могут запустить из Москвы до Мытищ и Раменского. ЦППК и ЗАО "Трансмашхолдинг" подписали соглашение о разработке новых моделей. По его словам, в течение двух-трех лет в столичном регионе начнут курсировать до 50 новых электропоездов - как двух, так и одноэтажных.

Однако губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что двухэтажные электрички запускать планируетс. Глава региона пояснил, что двухэтажные поезда дорогие, и их использование было бы нерациональным. Воробьев также отметил, что в рамках 15-летнего контракта с ЦППК каждый год 10 процентов подвижного состава пригородных электричек будет обновляться.

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Ранее M24.ru сообщало, что по МКЖД могут пустить поезда "Ласточка" без тамбуров. Каждый состав будет перевозить до 1250 пассажиров. Поезда должны развивать максимальную скорость 120 километров в час и проезжать в тоннеле до 1 километра, не снижая темпов. В салонах будет работать кондиционер, Wi-Fi, сотовая связь, установят электрические розетки для зарядки гаджетов и мусорные баки у дверей. В вагонах оборудуют мониторы, на которые будет выводиться информация о том, где проезжает поезд, и реклама.

В головном вагоне электрички должны быть места для инвалидов и сопровождающих, а на протяжении всего состава - устройства для посадки-высадки колясочников.

Интервал движения поездов на Малом кольце Московской железной дороги составит шесть минут.

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