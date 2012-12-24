В московских театрах начинают проводить экскурсии

Московские театры раскрывают свои тайны

В 18 столичных театрах с 24 декабря начинают проводить экскурсии для всех желающих. В течение новогодних каникул москвичи и гости города смогут заглянуть в костюмерные, гримерные и другие закрытые для зрителей помещения.

Например, в Театре на Таганке можно будет увидеть стол, за которым готовился к спектаклям Владимир Высоцкий, а также кабинет Юрия Любимова. Сотрудники "Табакерки" предлагают прогуляться по окрестностям театра и узнать о некоторых достопримечательностях Огородной слободы. Впервые в экскурсионную программу включен памятник конструктивизма - Культурный Центр "ЗИЛ".

Подробная информация о записи на экскурсии, времени их проведения, а также программе указаны на официальных сайтах театров.

Среди театров, в которых проводятся экскурсии, вы найдете Et Cetera, театр Сатиры, "Маяковку", театр имени Пушкина, театр имени Моссовета, Музыкальный театр имени Станиславского, театр "У Никитских ворот", Центр Вишневской, Московский театр кукол, театр "Новая опера" и другие.