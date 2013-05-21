На инновационной площадке Москвы проведут экскурсию

Фото: ИТАР-ТАСС

3 июня на одной из крупнейших инновационных площадок столицы - Технополис "Москва" - впервые проведут экскурсию для всех желающих. Организатором мероприятия выступит столичный департамент науки, промышленной политики и предпринимательства.

Участники экскурсии смогут прогуляться по территории Технополиса, познакомиться с компаниями-резидентами, занимающимися производством инновационной и высокотехнологичной продукции, посетить специальный научно-инновационный таможенный пост, а также в неформальной обстановке задать вопросы руководителю департамента Алексею Комиссарову и директору Технополиса "Москва" Игорю Ищенко, сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы принять участие в мероприятии необходимо заполнить форму аккредитации в разделе "Пресс-служба" на сайте департамента; указать вопросы (по желанию), которые бы вы хотели задать Алексею Комиссарову или Игорю Ищенко; указать ссылки на свой блог или аккаунты в социальных сетях; написать, какие темы являются основными для вашего блога, и почему именно вы должны присутствовать на встрече. Количество участников экскурсии ограничено.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы в течение всего года будет проводить подобные мероприятия на различных инновационных и промышленных площадках столицы.

Технополис "Москва" - это столичная Силиконовая долина, расположенная на территории бывшего завода "Москвич" и занимающая 223 тысячи квадратных метров.