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Наземный транспорт

18 августа 2012, 16:03

В Москве появились двухэтажные "сити-туры"

экскурсии наземный транспорт автобусы достопримечательности сити-тур

В Москве начали свое движение двухэтажные туристические автобусы. Высота "даблдекера" составляет примерно четыре метра. Крышу у таких автобусов открывать не будут

Москва пополнила число городов, по которым курсируют сити-туры - двухэтажные автобусы, предназначенные для обзорных экскурсий по историческом центру.

Накануне по улицам Москвы впервые проехали три красных двухэтажных автобуса. Пока сити-тур проходит обкатку: проверяются технические параметры транспорта, корректируются маршрут и график движения. А уже через неделю автобусы начнут работать в полноценном режиме, сообщает пресс-служба городского комитета по туризму и гостиничному хозяйству.

Программа действует по системе Hop on-Hop off, то есть пассажир может сойти на любой остановке и сесть на следующий автобус, не покупая новый билет. Автобусы будут курсировать по городу с 10 утра до 18 вечера – в будние дни и до 19 часов – в выходные, также существуют ночные экскурсионные программы.

Всего в ходе экскурсии предусмотрено 18 остановок. Во время поездки пассажиры смогут познакомиться с главными достопримечательностями города – Кремлем, Красной площадью, Манежем, Собором Василия Блаженного, Большим театром, Храмом Христа Спасителя и прочими прославленными местами столицы.

Внешне московские экскурсионные автобусы не сильно отличаются от своих "собратьев" из других городов Европы: автобусы марки MAN также имеют яркую красную расцветку и открытый верх. Помимо сдвигающихся крыши и окон на втором этаже, автобусы снабжены аудиосистемой, позволяющей проводить экскурсию на восьми языках. При этом учтены и климатические особенности московского региона: в холодное время года будут использоваться закрытые теплые даблдекеры с двойным остеклением.

Билет на экскурсию стоит 600 рублей в сутки для взрослых, 400 рублей – для детей и пенсионеров, 300 рублей – для студентов и школьников. Еще раз напомним, что билет дает право неограниченного количества заходов и выходов на любой из остановок по маршруту экскурсии.

Проект осуществлен испанской компанией City Sightseeing при поддержке Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы и Департамента транспорта города Москвы.

Концепция сити-тура, основанного испанской компанией City Sightseeing, впервые была опробована в Лондоне, известном своими двухэтажными автобусами Даблдекер. Теперь эти экскурсионные маршруты известны по всему миру, они проходят в более чем в ста направлениях в 23 странах мира.

Москва до сегодняшнего дня оставалась единственной из европейских столиц, в которой не было подобного сервиса для туристов. Планы по развитию российского сити-тура включают Санкт-Петербург и Сочи, а также некоторые города бывшего СССР.

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