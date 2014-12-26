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Экология

26 декабря 2014, 15:24

На борьбу с браконьерами в Подмосковье вышли 700 инспекторов

экология браконьеры инспекторы ели сосны

Фото: M24.ru

Около 700 инспекторов лесной охраны патрулируют зеленые зоны Подмосковья в рамках операции "Елочка", сообщил M24.ru пресс-секретарь комитета лесного хозяйства области Святослав Некляев.

Он отметил, что уже задержаны около 20 человек (год назад задержали 45). "Основная работа ожидается в эти выходные (27 и 28 декабря)", - добавил собеседник M24.ru.

В борьбе с нарушителями инспекторам помогает полиция – инспекторы ГИБДД проверяют в водителей, везущих деревья, наличие разрешения на вырубку.

Добавим, что если нарушитель срубил полутораметровую ель, то он заплатит от 1,5 до 3 тысяч рублей. Чем выше дерево – тем больше штраф, тут вступает в силу повышающий коэффициент.

Законы предусматривают и уголовную ответственность за вырубку. В зависимости от суммы ущерба, нанесенного лесному хозяйству, "заготовитель" может отправиться в колонию на шесть лет.

Год назад M24.ru рассказывало об операции "Ель", в которой были задействованы 750 контролеров. Они провели более 1,5 тысячи рейдов.

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