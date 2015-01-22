К лету в каждом районе Москвы поставят по три пункта раздельного сбора мусора

Пункты раздельного сбора мусора появятся в каждом районе Москвы

Департамент природопользования планирует к лету создать интерактивную карту пунктов раздельного сбора мусора. Она будет доступна москвичам на портале открытых данных . Как рассказал M24.ru руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский, в каждом районе должно быть по два-три таких пункта. По его словам, город уже выбрал подрядчиков по сбору и утилизации мусора для большинства округов Москвы. Эти компании определят адреса пунктов уже к началу марта и предоставят информацию в ведомство.

“С нынешнего года все округа будут обслуживаться операторами, на которых полностью возложена ответственность по сбору и утилизации отходов, - рассказал Кульбачевский. - С этими частными компаниями в феврале департамент природопользования проведет совместное совещание, на котором также будут присутствовать представители департамента ЖКХ и благоустройства Москвы. На совещании мы будем обсуждать планы по внедрению раздельного сбора отходов. Не должно быть такого, чтобы ответственные москвичи были вынуждены отсортированный мусор везти в другой округ. На управу должно быть как минимум два-три пункта сбора, где можно будет сдать разделенные отходы”.

Чиновник отметил, что после февральского совещания власти города дадут операторам три недели на определение адресов, где будут стоять контейнеры с раздельными секциями. То есть адреса станут известны уже к началу марта. “На основе этих данных мы создадим интерактивную карту, - продолжил Кульбачевский. - К лету она будет уже готова и появится на портале открытых данных. Кроме того, списки адресов москвичи смогут найти на сайтах департаментов природопользования и ЖКХ”.

По данным Центра экологических инициатив, в Москве сейчас работают 24 пункта приема раздельного мусора.

Власти занимаются реформой системы сбора отходов уже два года. Суть реформы - обеспечить полноценный цикл по утилизации мусора: вывоз, сортировка, переработка. Город впервые решил заключить контракт с компанией-оператором, которая выиграет тендер на обслуживание одного округа на 10 лет и будет осуществлять весь цикл работы с мусором. Власти занимаются реформой системы сбора отходов уже два года. Суть реформы - обеспечить полноценный цикл по утилизации мусора: вывоз, сортировка, переработка. Город впервые решил заключить контракт с компанией-оператором, которая выиграет тендер на обслуживание одного округа на 10 лет и будет осуществлять весь цикл работы с мусором. В 2013 году эксперимент со сбором раздельных отходов начался в Юго-Западном округе столицы. Контракт на 10 лет получила компания МКМ "Логистика". Через год к юго-западу подключились еще четыре округа, а к 2015 году - еще четыре. В Западном округе тендер выиграла также МКМ "Логистика". С юго-востока и Зеленограда столицы вывозить мусор будет ООО "МСК-НТ", из САО и ЦАО - ООО "ЭкоЛайн", с востока - ООО "Хартия", с северо-запада - ООО "Спецтранс". Заключение контрактов на сортировку отходов позволит внедрить в столице новую политику по обработке отходов. Победители конкурсов обязаны будут не просто вывозить мусор, но и строить специальные полигоны для его сортировки, формировать вторичные ресурсы и отправлять их на переработку. Принимать и ликвидировать отходы компании смогут, например, на свалках. Раздельно в Москве можно сдавать: бумагу

картон

пластик

металл

стекло

батарейки и аккумуляторы





Пресс-секретарь префектуры Восточного округа Андрей Иванов рассказал, что окружные власти помогут операторам подобрать адреса, где можно организовать контейнеры раздельного сбора мусора. “Мы также поможем с информированием населения. Чтобы у жителей было больше мотивации собирать мусор раздельно, нужно рассказать им, куда и для каких целей его будут использовать. Больше всего это будет интересно молодежи, которая чувствует свою экоответственность”. Люди должны понимать, что отсортированный мусор не будет валяться на свалке, ухудшая экологическую ситуацию, но получит "вторую жизнь" с помощью переработки.

Координатор проекта токсической программы "Гринпис" России Рашид Алимов отметил, что в Москве есть необходимость увеличивать количество мест, куда можно сдать раздельный мусор. “По три пункта в каждом районе - это хорошее начало, - отметил он. - Полноценно система по сбору и утилизации раздельного мусора заработает в городе, когда такие пункты приема появятся в каждом дворе. 10-15% москвичей готовы разделять мусор, если им будет обеспечено места, куда они могут его выкинуть”.

По словам Алимова, операторы, вывозящие отходы, могут заработать на их продаже. “Раздельный мусор выгодно сдавать на предприятия, которые используют его для своих производств, - продолжил он. - Например, в Подмосковье есть предприятия, которые перерабатывают пластик и делают из него садовую мебель или просто переплавляют этот пластик в гранулы и снова перепродают. Пластиковые диски можно продавать компаниям в Китай, где есть предприятия, которые делают из них авторучки". Эксперт добавил, что металл можно продавать заводам. В Москве, к примеру, есть Московский металлургический завод "Серп и Молот".

Руководитель Национального союза организаций в области обращения с отходами производства и потребления Дмитрий Безлепкин рассказал, что в среднем в Москве собирается около 4 миллионов кубов мусора в год. “Городу нужно сделать ставку на утилизацию раздельного мусора, который может в будущем приносить прибыль, - рассказал эксперт. - Например, это металл (особенно пластик и железо), стекло, ткани и макулатура, а также дерево. Во время ремонтов москвичи выкидывают много дерева, например, при съеме паркетной доски, старых советских дверей, окон”.

Эксперт отметил, в будущем городу нужно сделать план по сбору раздельного мусора, чтобы предприниматели могли заранее знать, сколько, например, подержанного пластика они смогут купить: “Идеально, если Москва сможет с ближайшие десять лет перерабатывать хотя бы один миллион кубов. Тогда эта сфера станет привлекательной для бизнеса. Главное, чтобы операторы вывоза мусора не оправляли разделенные отходы на одну и ту же свалку".

По данным "Гринпис", ежегодный прирост объемов образования отходов в Москве составляет 3-4 %. При этом доля переработки - примерно 0,5%. 85-87% мусора захоранивают, на мусоросжигательные заводы поступает порядка 14,5% отходов. Когда в городе будет организован раздельный сбор мусора, в идеале переработать можно будет 56% из него. Но это вопрос далекого будущего. В "Гринпис" рассчитывают, что за период 10-20 лет Москва может достичь показателя по переработке до 35%.

Анастасия Мальцева