Москва поднялась на пятое место в общероссийском экологическом рейтинге

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Столица улучшила позиции в общероссийском экологическом рейтинге, проводимом общественной организацией "Зеленый патруль". Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

По итогам этой зимы Москва заняла пятое место, поднявшись за год на девять позиций. Улучшить экологическую ситуацию в городе помогло введение платной парковки, закупка нового общественного транспорта, создание пешеходных пространств и велодорожек в рамках программы "Моя улица", регулирование движения грузовиков и другие инициативы.

С 2013 года автобусы, закупаемые в Москве, соответствуют экологическому классу двигателя Евро-5. Автобусный парк перевозчика "Мосгортранса" обновлен на 95 процентов. В 2016 году на маршруты вышли две тысячи новых экологичных транспортных средств. В ближайшие три года в Москву будут ежегодно поставлять по 100 трамваев. Сейчас в столице проходит испытания электробус российского производства.

Экологический рейтинг субъектов России публикуется с 2008 года и выходит четыре раза в год: зимой, весной, летом и осенью. Специалисты учитывают данные об экологически значимых событиях и происшествиях.



Что делается в столице для улучшения экологии, читайте в материале "Год экологии: что делает Москва, чтобы стало легче дышать".