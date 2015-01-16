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Экология

16 января 2015, 20:24

Число жалоб на загрязнение воздуха за год увеличилось втрое

экология статистика жалобы загрязнение воздуха

Фото:ТАСС/Игорь Зотин

Более 4 тысяч жалоб на состояние воздуха поступило в департамент природопользования за 2014 год, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

"На загрязнение воздуха промышленными предприятиями больше всего жалоб поступило из Восточного округа столицы , - пояснили в департамент природопользования. - Это около 68% от всех обращений округа".

Активно жаловались на предприятия в Южном (55,4% от всех обращений округа) и Юго-Восточном (38,2%) округе Москвы. На юге столицы также было много страдающих от неприятного запаха канализаций.

По данным департамента, на запах гари, от которого страдали жители столицы в конце прошлого года, больше всех жаловались жители Южного округа (18,1% от всех обращений округа), не далеко ушли по жалобам жители Новой Москвы и Юго-Запада столицы - чуть более 16%.

Обращение граждан на загрязнение атмосферного воздуха (департамент природопользования)

В пресс-службе департамента отметили, что по сравнению с 2013 годом, когда поступило 1350 жалоб, в прошлом году в ведомство пришло почти в 3 раза больше обращений. В 2013-м лидерами антирейтинга были Южный и Юго-Восточный округа из-за активного загрязнения воздуха предприятиями и очистными сооружениями. Чаще всего жаловались на Московский НПЗ, Курьяновские и Люберецкие очистные сооружения. Из Восточного, Северного и Западного округов было порядка 10% жалоб. Меньше всех пострадали от выбросов заводов жители центра столицы, Новой Москвы и Зеленограда.

По данным 2013 года, примерно 18% всех жалоб касались запаха "гари, жженой пластмассы и едкого дыма" в атмосферном воздухе. Большой процент обращений был также из-за неприятного запаха с городских свалок.

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Ранее, замглавы департамента природопользования и охраны окружающей среды Евгения Семутникова сообщала, что промышленные предприятия Москвы должны установить на трубах датчики, автоматически измеряющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. По ее словам, жалобы жителей юго-востока города на неприятный запах вблизи предприятий обоснованы.

Напомним, 10 ноября жители Москвы начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. В поисках источника загрязнения на Московский нефтеперерабатывающий завод была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало. Позже завод оштрафовали на 207 тысяч рублей за загрязнение воздуха. Роспотребнадзор провел проверку, по результатам которой было выявлено превышение нормативов содержания в воздухе сероводорода и этилбензола, свойственных технологическим процессам завода. Кроме того, суд оштрафовал НПЗ на 250 тысяч рублей за отсутствие разрешения на выбросы.

Анатолий Федотов

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