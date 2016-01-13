В "Аптекарском огороде" появятся гигантские кувшинки

Фото: МГУ "Аптекарский огород"

Выставка больших кувшинок – амазонских викторий с гигантскими листьями до 3 метров в диаметре и стеблем до 8 метров в длину – пройдет в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в 2016 году.

В саду откроют новую современную оранжерею, где в специальном высокотехнологичном бассейне расположатся гигантские кувшинки. Большие листья виктории амазонской способны выдержать вес более 30 кг, а иногда и 50 кг. Едва распустившиеся огромные белые цветки кувшинки, на вторую ночь уже становятся розовыми.

Помимо кувшинок гости также смогут посмотреть обширную коллекцию других тропических растений: эпифитных бромелий и более 850 видов орхидей. Новую оранжерею с амазонскими викториями включат в общий экскурсионный маршрут по комплексу.

Впервые в Москве виктория была выращена в Ботаническом саду 108 лет назад, в 1908 году. Ее посадили весной, а уже к лету кувшинка выросла в гигантское растение и распустила 41 лист диаметром до двух метров и 15 цветков. С тех пор викторию выводили ежегодно до 1915 года, когда культура ее прекратилась из-за недостатка топлива в тяжелых условиях войны.

Затем культуру виктории возобновили, но в 1960-х годах из-за сокращения финансирования сада она вновь была прекращена.

Напомним, сейчас все желающие могут посетить VII фестиваль "Тропическая зима" в Аптекарском огороде, который продлится до 3 апреля. Гости могут посмотреть редчайшие тропические орхидеи самых неожиданных форм и размеров с запахами шоколада, глинтвейна, сыра, пыли, вечерних духов и соленых огурцов.

На тропической выставке также представлены южноамериканское травянистое растение Геликония прямая или Клешни лобстера, Муравьиный папоротник, бромелии, лианы, насекомоядные венерины мухоловки, росянки и жирянки, огромные бананы и вековые пальмы. Здесь находится одна из богатейших в стране коллекций кактусов, алоэ, агав, "живых камней", кактусов-лиан "цариц ночи".