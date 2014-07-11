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Экология

11 июля 2014, 18:49

В Москве утвердили новую экологическую политику до 2030 года

экология электромобили законы правительство городское управление

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское правительство утвердило постановление об основных положениях новой экологической политики столицы до 2030 года. Соответствующий документ размещен на сайте правительства столицы.

Согласно документу, приоритетом в экологической политике стало сохранение экосистемы и природных ландшафтов. Кроме того, в Москве будут серьезно ограничивать загрязнения окружающей среды для снижения вреда на здоровье людей. Также правительство будет использовать современные природоохранные практики, увеличивать количество транспорта на электрическом и газовом топливе, внедрять инновационные технологии очистки выбросов загрязняющих веществ, увеличивать площади зеленых насаждений, решать вопросы переработки отходов.

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В документе отмечается, что на территории Новой Москвы планируется создать эколого-градостроительные структуры. В рамках реализации новой экологической политики будут проведены реформы системы управления в области природоохранной деятельности. Для этих целей будут привлечены эксперты, научные специалисты, представители бизнеса. Также планируется развивать межрегиональное сотрудничество в области экологии.

Кроме того, к 2030 году правительство Москвы разработает экологическую стратегию.

Напомним, что столичные власти заключили с Китаем меморандум о сотрудничестве. В рамках этого соглашения в Москве создадут производство по сборке электромобилей.

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