01 октября 2012, 15:27

Врачи предостерегают горожан от покупки лесных грибов с рук

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный комитет ветеринарии не советует москвичам покупать лесные грибы с рук. Это связано с тем, что за последнее время специалисты выявили более двадцати партий радиоактивных лисичек.

Как уточнили в ведомстве, грибы подлежат постоянному радиационному контролю. Именно в них ежегодно фиксируются уровни загрязнения по цезию-137, превосходящие действующие нормативы.

"Учитывая экологическую ситуацию, не следует собирать грибы вблизи автомобильных дорог, мест техногенных аварий, химических предприятий, атомных станций", - говорится в материале.

Эксперты предупреждают: покупать грибы в местах несанкционированной торговли - в подземных переходах, вне территории рынков и с рук опасно для здоровья человека.

Добавим, за лето-2012 были забракованы 22 партии лисичек, превысивших ПДС цезия-137. Грибы поступили из Белоруссии, Владимирской, Рязанской, Тверской, Брянской, Калужской и Тамбовской областей России, добавили в ведомстве.

О том, как сохранить здоровье при походе в лес за грибами и ягодами, рассказали ученые и медики.

