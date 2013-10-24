От Рюрика до наших дней: как менялись учебники истории России

Фото: ИТАР-ТАСС

На следующей неделе, 30 октября, будет принята концепция единого учебника истории России. Ожидается, что книги попадут школы уже в 2015 году. О том, как преподавалась история в нашей стране, читайте в материале M24.ru

В дореволюционной России выпуск учебников по истории находился под контролем государства. В то же время учебные советы гимназии могли сами выбирать пособия и программы. Как правило, учебники заканчивались событиями позапрошлого царствования, поскольку считалось, что недавнее прошлое не может быть предметом исторического исследования.

Самым распространенным учебником в то время было "Руководство по русской истории" Дмитрия Иловайского, по которому учились несколько поколений российских гимназистов. Пособие выдержало более тридцати переизданий, принеся своему автору около полумиллиона рублей (зарплата учителя гимназии, для сравнения, была около 85 рублей в месяц).

Иловайский выступал против норманской теории возникновения российской государства. Летописный рассказ о призвании варягов считался им полностью легендарным, и на основании этого отвергалось все связанное с Рюриком.

Коллеги называли Иловайского посредственным ученым. К тому же его монархические взгляды не способствовали популярности в демократически настроенном научном сообществе.

Тем не менее его учебник был написан живым доступным языком, без всякого налета показной учености, туманных обобщений и назидательной риторики.

Бывший московский гимназист Владимир Маяковский упомянул автора учебника в цикле "Люблю": "Мутят Иловайских больные вопросы: - Была ль рыжа борода Барбароссы? - Пускай. Не копаюсь в пропыленном вздоре я - любая в Москве мне известна история."

Альтернативой труду Иловайского был "Учебник по русской истории" Константина Елпатьевского, который выдержал 11 изданий. Пособие представляло собой простое перечисление фактов, без особой системы. Елпатьевский был также составителем исторической хрестоматии для младших классов "Рассказы и стихотворения из русской истории".

Для народных училищ создавались упрощенные учебные пособия. Например, "История России с картинками" Моисея Острогорского выдержала 33 издания. Кроме того, его перу принадлежали и другие учебники: "Хронология русской истории", "Хронология всеобщей и русской истории", "Краткая хронология всеобщей и русской истории", "Учебник русской истории для III класса гимназий".

Известные историки тоже не стояли в стороне от просвещения народа. В частности, "Учебная книга русской истории" профессора Московского университета Сергея Соловьева издавалась 13 раз.

Одним из лучших учебников отечественной истории считалась книга академика Сергея Платонова "Учебник русской истории для средней школы". Ученый выступал с критикой Иловайского. По его мнению, из школьного учебника русской истории необходимо было убрать все легенды, отказаться от субъективных трактовок и вместить в небольшой объем возможно более широкое содержание, проявив при изложении политических и религиозных тем тактичность.

Первая часть платоновского учебника вышла в 1909, а вторая – год спустя. Книгу отличали стройность и четкость изложения. Выявление особенностей отдельных периодов опиралось на их социально-политическую оценку. Много внимания Платонов уделял и внешней политике страны, а также историческим деятелям, которых обрисовал кратко, но выразительно. Русская история у него представала закономерно развивавшимся процессом.

После Октябрьской революции и вплоть до 1934 года в школах не велось систематического преподавания истории. В 1932 году вышел "Краткий очерк истории народов СССР" Николая Ванага. Российская империя характеризовалась там как "тюрьма народов", а ее внутренняя политика изображалась исключительно как колониальная. Вполне большевистская трактовка российской истории, тем не менее, не уберегла профессора от расстрела в 1937 году.

Еще один заметный учебник того времени - "Рабочая книга по истории для школ крестьянской молодежи" Исаака Минца - переиздавался трижды.

В 1934 году был объявлен всесоюзный конкурс на написание школьного учебника по истории СССР, на который представили 46 учебных пособий. Учебник для 3 и 4 классов под названием "Краткий курс истории СССР" под редакцией Андрея Шестакова вышел в свет в 1937 году. Затем был издан и учебник по истории СССР для средней школы под редакцией Анны Панкратовой.

Перед авторами первых советских учебников стояла трудная задача - им нужно было обойти опасные темы недавнего прошлого. Ведь люди, которые еще совсем недавно были в числе руководителей страны, вроде Троцкого, Каменева и Зиновьева, объявлялись врагами народа, и надо было описать события таким образом, чтобы обойтись без их упоминания.

Все, что происходило в стране после 1924 года, в первых учебниках было описано пунктирно. Как и в гимназических учебниках, в советских пособиях тоже не оказалось места для новейшей истории.

Послевоенный период истории СССР в школьных учебниках излагался с помощью наборов клише - "развитой социализм", "дружба братских народов", "прогрессивная внешняя политика". Большую часть текста составляли материалы неразличимых друг от друга партийных съездов. Школьникам приходилось мучительно зазубривать цифры пятилетних планов.

После распада СССР в нашей стране появились десятки учебников, представляющие разнообразные концепции истории России. Наиболее различаются в них трактовки событий Октябрьской революции, сталинского правления, а также реформ конца 1980-х - начала 1990-х годов. Сейчас существует 77 учебников по истории, рекомендованных Минобразования. До появления единого учебника школьники будут учиться по ним.

Авторам единого учебника предстоит дать однозначные ответы на 31 сложный вопрос российской истории.

