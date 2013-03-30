Бойцовский турнир KREPOST: ММА и тайский бокс в одном флаконе

Фото: M24.ru/Василий Макагонов

В столице состоялся вечер тайского бокса и смешанных единоборств – KREPOST Selection. Десять поединков порадовали зрителей нокаутами, зрелищными приемами и бескомпромиссностью. За боями наблюдал корреспондент M24.ru.

Большой вечер единоборств прошел в центре развлечений "Корстон". Специально для боев в одном из помещений комплекса установили ринг и оборудовали зрительный зал, где разместились чуть более тысячи человек. Присутствовали и известные бойцы – в частности, турнир посетил Расул Мирзаев.

Организаторы со своей задачей справились неплохо – помимо поединков присутствовали танцевальные номера в перерывах между боями.

В программе вечера было заявлено десять поединков по правилам "евротай" и ММА. "Евротай" отличается от "муай-тай", классического тайского бокса, тем, что в нем запрещены удары локтями. Кстати, один из "тайцев" был наказан за удар локтем снятием балла – недремлющее око судьи не пропустило нарушения.

Первыми на ринг вышли "тайцы" – Константин Горлов и Михаил Лебедев, которым предстояло определить сильнейшего в весовой категории до 60 килограмм. На Кубке Москвы по тайскому боксу Горлов победил противника по очкам, а в этом поединке все завершилось еще быстрее – во втором раунде представитель клуба "Файтер" отправил противника в глубокий нокаут. Лебедеву даже потребовалась помощь доктора.

Фото: M24.ru/Василий Макагонов

В противоположность первому поединку, бой Магомедсаида Гагамова и Тынчтыбека Садыкова выдался долгим. Спортсмены добросовестно избивали друг друга все положенные три раунда. Судьи засомневались и приняли решение об экстра-раунде. Его активнее провел Садыков, за счет чего и одержал победу.

Третий бой завершился в рекордно короткие сроки – уже на первой минуте поединка Александр Мищенко провел оппоненту мощный удар в корпус, после которого противник не смог продолжить сопротивление. Снова не обошлось без человека в белом халате, которому пришлось оказывать бойцу помощь.

Следом за "тайцами" на ринг вышли бойцы смешанных единоборств. Представлять этот вид спорта не требуется – именно в нем выступал, пожалуй, самый знаменитый спортсмен-единоборец в мире Федор Емельяненко. Поединки ММА как на любительском, так и на профессиональном ринге часто заканчиваются нокаутом в первом раунде (или победой на болевом приеме), и этот бой не стал исключением. Не прошло и двух минут с начала поединка, как Гамзат Сайпутдинов буквально забил своего противника. Тот принял решение отказаться от продолжения боя.

Фото: M24.ru/Василий Макагонов

Поединок между Рамазаном Курбанисмаиловым и Дастаном Абдуллаевым продолжался два раунда. Сначала бойцы долго искали слабые места в обороне соперника, а затем решили помериться силами в партере. Удачливее оказался Курбанисмаилов, отправивший противника в нокаут серией ударов.

Украшением любого турнира являются бои супертяжеловесов. Не стал исключением и поединок Александра Шебачева и Георгия Федорова, проходивший по правилам "евротай". В первом раунде противники устроили жесткий размен ударами, в результате которого и у Шебачева, и у Федорова образовались рассечения. Бой вышел по-настоящему кровавым. Во втором раунде Федоров провел серию ударов в голову, завершив ее мощным хуком, после чего Шебачев был вынужден капитулировать – он просто не имел сил для продолжения боя.

Не обошлось и без настоящей "рубки". Самый бескомпромиссный бой вечера провели Джамал Юсупов и представитель Молдавии Сергей Морарь. Невероятно зрелищный поединок проходил в мексиканском стиле – на удар одного немедленно следовал контрвыпад другого.

Юсупов сделал ставку на удары в голову, тогда как Морарь активно использовал "лоу-кики" и старался вывести из строя противника, работая в ноги. Первый раунд остался за Юсуповым, а второй явно лучше провел Морарь. Судьба встречи решалась в третьем раунде и, наверное, на решение судей повлияла блестящая серия, которую провел Юсупов, завершивший ее могучим "хай-киком". Он и победил раздельным решением судей.

Фото: M24.ru/Василий Макагонов

Главный бой вечера проходил по правилам ММА. В категории до 68 килограмм встречались известный боец Сергей Минасян и борец Сухраб Муртазалиев. Кстати, поединок чуть не отменили – в зале начались волнения – болельщики прорвались к рингу прямо во время боя, окружили его и начали подбадривать бойцов кричалками. Рефери пришлось остановить поединок и потребовать от присутствующих занять свои места. Удалось это далеко не сразу и то с помощью охраны.

Что касается самого боя, то его течение контролировал Муртазалиев. Убедившись в превосходстве Минасяна в стойке, он постоянно переводил бой в партер, где чувствовал себя как рыба в воде. Минасян ничего не мог сделать с оппонентом и все всплески его активности в ринге происходили в тот момент, когда он на короткое время оказывался в стойке. Единогласным решением судей победу присудили Муртазалиеву, несмотря на крики из зала - поклонники Минасяна требовали назначения экстра-раунда.

Этим поединком завершился первый из турниров серии KREPOST Selection. Он выдался ярким, запоминающимся и по-настоящему боевым. Остается надеяться, что дальнейшие соревнования этой серии пройдут на таком же уровне.

Василий Макагонов @vmakagonov