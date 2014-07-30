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Культура

30 июля 2014, 16:14

Восемь тонн мороженого привезут на Кузнецкий мост

еда культура мороженое Кузнецкий мост мастер-классы Лучший город Земли свежий воздух фестивали и праздники семейная и молодёжная политика

Фото: М24

В выходные в столице пройдет фестиваль мороженого. По этому случаю на Кузнецкий мост привезут восемь тонн лакомства: эскимо на палочке, мороженое в стаканчиках и рожках, авторские и домашние десерты, фруктовый лед.
Попробовать можно мороженое, которой производят в разных российских городах. Также будут дегустировать мороженое из разных стран мира.

"На фестивале будет и замороженный йогурт от Tutti Frutti Frozen Yogurt со всевозможными начинками и топингами и настоящее итальянское мороженое от Роберто Бруно, Da Lorenzo и Lavazza, а также мороженое, приготовленное на азоте, от Ice BOX +1 Glacier Bulb и Артели кулинаров Николая Михайлова "Пировный". Производители STOYN Ice Cream представят натуральное мороженое в виде известных персонажей, "Чайная высота" порадует гостей заповедными пломбирами, например, с еловым соком и зеленым чаем, а Ice CRO представит свою коллекцию натурального мороженого", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

В программе – мастер-классы от известных кулинаров. Так, всех желающих научат готовить мороженное с помощью жидкого азота, йогурт-мороженое с французскими макаруни, бисквитный торт-мороженое, сорбет из клубники, киви и манго.

2 августа разыграют более тысячи бесплатных порций мороженого. 3 августа будут готовит десерт Tricolore, тирамиссу на основе мороженого из йогурта, сорбет из манго и кокосового молока.

Для подвижных сладкоежек организуют эстафеты "Лимонад из имбиря и лайма" и "Клубничный лимонад с мятой". Для детей подготовили спецпрограмму.

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Лучший город Земли". Фестиваль мороженого начнется в 12.00 и завершится в 22.00.

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Сюжет: Фестиваль "Лучший город Земли": от музыки и театра до стрит-арта

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