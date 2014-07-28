Сыры для McDonald's проверят на наличие антибиотиков

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Россельхознадзор проверит иностранных поставщиков сыра в McDonald's на наличие антибиотиков, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта. Проверка начнется с 28 июля.

"Россельхознадзор усиливает мониторинг содержания остаточного количества антибиотиков тетрациклиновой группы в импортируемом в Россию сыре, в том числе в продукции поставщиков сыров в McDonald's", - рассказал чиновник. По его словам, сыры в российский McDonald's, в основном, поставляются из Германии и Чехии.

Напомним, что 25 июля Роспотребнадзор по Новгородской области подал на компанию McDonald's иск в один из столичных судов. По данным ведомства, продукции в двух ресторанах сети в Великом Новгороде не соответствовала техническим нормам. В цезарь-ролле нашли кишечную палочку, а в овощном салате, помимо этого, обнаружили десятикратное превышение общей микробной обсемененности (то есть вероятности присутствия в продукте патогенных бактерий).

Нормам не соответствовала и энергетическая ценность роял-чизбургера, чизбургера, чикенбургера, а также филе-о-фиш - она была занижена в 2-3 раза. Пищевая ценность молочных коктейлей и мороженого оказалась ниже нормы в 2 раза. В то же время в Роспотребнадзоре заявили, что иск ведомства никак не отразится на столичных ресторанах сети.

