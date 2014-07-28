Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

28 июля 2014, 11:18

Сыры для McDonald's проверят на наличие антибиотиков

еда фастфуд сыр Макдональдс

Фото: ИТАР-ТАСС

Россельхознадзор проверит иностранных поставщиков сыра в McDonald's на наличие антибиотиков, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта. Проверка начнется с 28 июля.

"Россельхознадзор усиливает мониторинг содержания остаточного количества антибиотиков тетрациклиновой группы в импортируемом в Россию сыре, в том числе в продукции поставщиков сыров в McDonald's", - рассказал чиновник. По его словам, сыры в российский McDonald's, в основном, поставляются из Германии и Чехии.

Ссылки по теме

Напомним, что 25 июля Роспотребнадзор по Новгородской области подал на компанию McDonald's иск в один из столичных судов. По данным ведомства, продукции в двух ресторанах сети в Великом Новгороде не соответствовала техническим нормам. В цезарь-ролле нашли кишечную палочку, а в овощном салате, помимо этого, обнаружили десятикратное превышение общей микробной обсемененности (то есть вероятности присутствия в продукте патогенных бактерий).

Нормам не соответствовала и энергетическая ценность роял-чизбургера, чизбургера, чикенбургера, а также филе-о-фиш - она была занижена в 2-3 раза. Пищевая ценность молочных коктейлей и мороженого оказалась ниже нормы в 2 раза. В то же время в Роспотребнадзоре заявили, что иск ведомства никак не отразится на столичных ресторанах сети.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать