В Москве началась "Рыбная неделя"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Москве стартовал фестиваль "Рыбная неделя" – второй столичный фестиваль весенне-летнего сезона, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

Открыли фестиваль заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Они посетили ярмарку на Кузнецком мосту, получившую название "Порт Калининград".

Фестиваль "Рыбная неделя" продлится до 22 мая. Его основная цель – продвижение на московские прилавки качественной отечественной рыбной продукции. На семи ярмарках в центре города свои товары представили ведущие рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие компании со всей России.

"Мы открываем сегодня ставший традиционным рыбный фестиваль. Наша задача, чтобы как можно больше российской рыбы появилось на московских прилавках, чтобы как можно больше москвичей узнали о преимуществах российской продукции", – отметила Сергунина.

За время фестиваля планируется реализовать более 300 тонн рыбы и морепродуктов. "Для нас внутренний рынок является приоритетом. И мы надеемся, что вся рыбная продукция, которая вылавливается в морях и океанах российскими рыбаками будет востребована на рынке. Продвижение отечественной продукции – это приоритет", – подчеркнул Шестаков.

Фестиваль "Рыбная неделя" стартовал с парада тельняшек

На время фестиваля в продовольственных магазинах появились специальные рыбные секции, рестораны и кафе подготовили фестивальное меню из российских рыбопродуктов. Рыбные павильоны заработали на рынках и ярмарках. Свое участие уже подтвердили более 1500 магазинов, 400 кафе и ресторанов, более 20 рынков.

Так, на прилавках появится много рыбной продукции: кета, кижуч, нерка, корюшка, ряпушка, палтус, зубатка, осетр, скумбрия, форель, пикша, белый амур, сазан, сосьвинская и олюторская сельдь; дальневосточные и магаданские крабы, кальмары, креветки. В ассортименте также есть игра – свежая, мороженная, сушено-вяленая, соленая и копченая рыба, консервы.

Из редких для Москвы видов рыбы и морепродуктов можно выделить ямальскую подвида сиговых – сырок и пыжьян, черноморского калкана, чавычу. Крымская рыба будет представлена барабулькой, ставридой, хамсой и кефалью.

Сами площадки "Рыбной недели" посвящены ключевым российским портам. Например, Новопушкинский сквер стал "Портом Севастополь", улица Арбат – "Портом Владивосток", Пушкинская площадь – "Портом Астрахань".