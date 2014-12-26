Как встретишь, так и проведешь: топ-7 новогодних вечеринок

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

"Странные игры" под открытым небом в МУЗЕОНЕ, свэг-пати с ворсом в уютном особняке, 12 часов качественного немецкого техно на последнем этаже, застольные песни и ностальгия по 1990-м вместе с "Танцами минус", джазовые импровизации и перформансы в "Мастерской". Мы выбрали Топ-7 вечеринок, на которых не стыдно встретить Новый год.

Новогодняя вечеринка от S-11 пройдет на Крымской набережной. Там построят открытую сцену и домик, где можно будет потанцевать и погреться. В избушке расположится МКС - мобильный клуб "Солянка" - с "ретрофутуристичным голубым огоньком и дикими диджей-дуэтами", например, арт-директора с охраной или экс-владельца с фейсконтрольщиком. Хедлайнеры "Суперслета" - воссоединившаяся в 2014 году рок-группа "Cтранные игры", диджеи Саша Гришин и Jackethat.

В дальнем отсеке домика расположится кухня. Как сообщают организаторы, гостей ждут "глинтвейн и грог, мандарины и шавермочебурекохачапури, лютые хороводы вокруг активной елки и мужское троеборье на Кубок осетра. Конечно же салют, само собой лицом в салат".

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Что: рок/инди/электро. Вечеринка под открытым небом от творческой команды клуба "Солянка" S-11 рок/инди/электро. Вечеринка под открытым небом от творческой команды клуба "Солянка" S-11 Кто: рок-группа "Странные игры" (live), диджеи Sputnik, Саша Гришин, Rozet, Sapunov, Nairi, Pasha Artemiev, Jackethat Место: парк искусств МУЗЕОН Время: с 22.00 Вход: свободный



CANICOOL – дуэт Super Sonyc и Михи Архангела (Miiisha, Ларик Сурапов). Вместе с Kotzi Brown (Кот, Черный коп из хип-хоперы "Копы в огне") ребята презентуют альбом "Мера" их нового проекта "В сигме". По мнению музыкантов, "Мера" - это "оптимальная орбита жизни, направленная к счастью". Сами артисты определяют свой жанр "РЕЧКА" - это хип-хоп на русском языке, записанный с позиции духовных ценностей. Также на сцену в этот вечер выйдут резиденты вечеринок "Танцпол" и Plavay.

Гостей ждут "атмосфера цирка и абсурда в духе Монти Пайтон, алко-тир Dewar’s #LIVETRUE, бодрящие комплименты, килограммы мандаринов, поп-корн, визуальный дестрой ST25 и многое другое".

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Что: хип-хоп/джаз/хаус/техно. Свэг-вечеринка с презентацией релиза нового проекта CANICOOL и и Kotzi Brown "В СИГМЕ" хип-хоп/джаз/хаус/техно. Свэг-вечеринка с презентацией релиза нового проекта CANICOOL и и Kotzi Brown "В СИГМЕ" Кто: свэг-короли "В сигме", Omma X Jekka, Zeus Of Arс X Livingstone, джаз импровизации М. Григорьева , Algo, Aapryl, Dany Kole, невероятный чувак с ситаром, визуальная лаборатория ST25 Место: клуб Dewar's Powerhouse ("Место силы") Время: 21.00 – 06.00 Вход: от 1000 рублей



В этом году - пока "Арма" ищет себе постоянное место – 12-часовой техно-вечер пройдет в Rodnya Studio. Хедлайнер мероприятия - немецкий техно-продюсер Йон Людвиг, играющий в таких клубах, как Fabric (Лондон) и Watergate (Берлин). Также на вечеринке выступит немецкий электронный продюсер Dwig (live). Свои диджей-сеты представят Anrilov, Bvoice и Cross.

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Что: техно/минимал. 12-часовая нон-стоп вечеринка техно/минимал. 12-часовая нон-стоп вечеринка Кто: Ion Ludwig и Dwig (Live); Anrilov, Bvoice и Cross (dj set) Место: Rodnya в Artplay Время: с 22.00 Вход: 1500 рублей



Главный гость новогодней ночи в China Town Cafe - супергруппа из Минска Trubetskoy, созданная участниками коллектива "Ляпис Трубецкой" после его распада. Гостей ждет специальная программа с известными хитами и новыми песнями. После праздничного концерта состоится рок-дискотека Rock of Ages с качественной западной музыкой. За диджейский пульт встанут Dannyboy и муза проекта Albina Kha.

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Что: рок/альтернатива. Пляски под бодрые песни группы Trubetskoy (экс-"Ляпис Трубецкой") рок/альтернатива. Пляски под бодрые песни группы Trubetskoy (экс-"Ляпис Трубецкой") Кто: Trubetskoy, дискотека Rock of Ages Место: China Town Cafe Время: с 22.00 Вход: от 2000 рублей



После встречи Нового года вместе с артистами, музыкантами и шампанским на сцене "Летчика" состоится новогодний концерт группы "ПАПЕРНЫЙ Т.А..М...". До утра в клубе будут играть диджеи. В рамках проекта "Кукер Синема" в эту ночь покажут фильмы и будут петь под фортепиано.

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Что: регги/латино/романс. "шумное веселье с музыкой, танцами и просмотром фильмов" регги/латино/романс. "шумное веселье с музыкой, танцами и просмотром фильмов" Кто: "ПАПЕРНЫЙ Т.А..М..." и диджеи-сеты Место: Китайский летчик Джао-Да Время: c 22.00 Вход: от 500 рублей



В этом году в "Мастерской" можно будет не только послушать музыку, но и посмотреть театрализованную программу. Театральную составляющую подготовят актер Казимир Лиске (спектакль "Лафкадио"), театральный режиссер Юрий Муравицкий и их друзья. Хедлайнерами новогодней ночи станут музыканты Jazzator. Свои диджей-сеты представят ОЧЕНЬ плохой Санта и черноволосая Снегурочка, а кошка Лиза покажет специальный перформанс.

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Что: джаз/перформансы/театр. Живая джазовая музыка, диджей-сеты, постановки, перформансы джаз/перформансы/театр. Живая джазовая музыка, диджей-сеты, постановки, перформансы Кто: Jazzator, Казимир Лиске, Юрий Муравицкий, ОЧЕНЬ плохой Санта и черноволосая Снегурочка Место: Клуб-театр "Мастерская" Время: с 22.00 Вход: 500 рублей, депозит - 3500 рублей



7. "ТАНЦЫ МИНУС"

Пожалуй, один из лучших вариантов для людей, которые не гонятся за новыми музыкальными течениями. После курантов на сцену "16 тонн" выйдет группа Вячеслава Петкуна "Танцы Минус". Музыканты исполнят знакомые всем песни: "Город ", "Половинка", "Цветут цветы", "Иду". Всю ночь будут работать три танцпола.

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Что: рок/поп. Вечер Ностальгии в компании Вячеслава Петкуна рок/поп. Вечер Ностальгии в компании Вячеслава Петкуна Кто: "Танцы минус" и диджеи-сеты Место: "16 тонн" Время: 22.00 Вход: от 5000 рублей





Дмитрий Кокоулин