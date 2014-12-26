Как встретишь, так и проведешь: топ-7 новогодних вечеринок

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
"Странные игры" под открытым небом в МУЗЕОНЕ, свэг-пати с ворсом в уютном особняке, 12 часов качественного немецкого техно на последнем этаже, застольные песни и ностальгия по 1990-м вместе с "Танцами минус", джазовые импровизации и перформансы в "Мастерской". Мы выбрали Топ-7 вечеринок, на которых не стыдно встретить Новый год.
1. СУПЕРСЛЕТ
Новогодняя вечеринка от S-11 пройдет на Крымской набережной. Там построят открытую сцену и домик, где можно будет потанцевать и погреться. В избушке расположится МКС - мобильный клуб "Солянка" - с "ретрофутуристичным голубым огоньком и дикими диджей-дуэтами", например, арт-директора с охраной или экс-владельца с фейсконтрольщиком. Хедлайнеры "Суперслета" - воссоединившаяся в 2014 году рок-группа "Cтранные игры", диджеи Саша Гришин и Jackethat.
В дальнем отсеке домика расположится кухня. Как сообщают организаторы, гостей ждут "глинтвейн и грог, мандарины и шавермочебурекохачапури, лютые хороводы вокруг активной елки и мужское троеборье на Кубок осетра. Конечно же салют, само собой лицом в салат".
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Кто: рок-группа "Странные игры" (live), диджеи Sputnik, Саша Гришин, Rozet, Sapunov, Nairi, Pasha Artemiev, Jackethat
Место: парк искусств МУЗЕОН
Время: с 22.00
Вход: свободный
2. DPH NEW YEAR: ТАНЦПОЛ Х PLAVAY
CANICOOL – дуэт Super Sonyc и Михи Архангела (Miiisha, Ларик Сурапов). Вместе с Kotzi Brown (Кот, Черный коп из хип-хоперы "Копы в огне") ребята презентуют альбом "Мера" их нового проекта "В сигме". По мнению музыкантов, "Мера" - это "оптимальная орбита жизни, направленная к счастью". Сами артисты определяют свой жанр "РЕЧКА" - это хип-хоп на русском языке, записанный с позиции духовных ценностей. Также на сцену в этот вечер выйдут резиденты вечеринок "Танцпол" и Plavay.
Гостей ждут "атмосфера цирка и абсурда в духе Монти Пайтон, алко-тир Dewar’s #LIVETRUE, бодрящие комплименты, килограммы мандаринов, поп-корн, визуальный дестрой ST25 и многое другое".
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Кто: свэг-короли "В сигме", Omma X Jekka, Zeus Of Arс X Livingstone, джаз импровизации М. Григорьева , Algo, Aapryl, Dany Kole, невероятный чувак с ситаром, визуальная лаборатория ST25
Место: клуб Dewar's Powerhouse ("Место силы")
Время: 21.00 – 06.00
Вход: от 1000 рублей
3. RODNYA NEW YEAR
В этом году - пока "Арма" ищет себе постоянное место – 12-часовой техно-вечер пройдет в Rodnya Studio. Хедлайнер мероприятия - немецкий техно-продюсер Йон Людвиг, играющий в таких клубах, как Fabric (Лондон) и Watergate (Берлин). Также на вечеринке выступит немецкий электронный продюсер Dwig (live). Свои диджей-сеты представят Anrilov, Bvoice и Cross.
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Кто: Ion Ludwig и Dwig (Live); Anrilov, Bvoice и Cross (dj set)
Место: Rodnya в Artplay
Время: с 22.00
Вход: 1500 рублей
4. TRUBETSKOY
Главный гость новогодней ночи в China Town Cafe - супергруппа из Минска Trubetskoy, созданная участниками коллектива "Ляпис Трубецкой" после его распада. Гостей ждет специальная программа с известными хитами и новыми песнями. После праздничного концерта состоится рок-дискотека Rock of Ages с качественной западной музыкой. За диджейский пульт встанут Dannyboy и муза проекта Albina Kha.
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Кто: Trubetskoy, дискотека Rock of Ages
Место: China Town Cafe
Время: с 22.00
Вход: от 2000 рублей
5. ТАНЦЫ ДО УТРА
После встречи Нового года вместе с артистами, музыкантами и шампанским на сцене "Летчика" состоится новогодний концерт группы "ПАПЕРНЫЙ Т.А..М...". До утра в клубе будут играть диджеи. В рамках проекта "Кукер Синема" в эту ночь покажут фильмы и будут петь под фортепиано.
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Кто: "ПАПЕРНЫЙ Т.А..М..." и диджеи-сеты
Место: Китайский летчик Джао-Да
Время: c 22.00
Вход: от 500 рублей
6. ТЕАТРАЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД
В этом году в "Мастерской" можно будет не только послушать музыку, но и посмотреть театрализованную программу. Театральную составляющую подготовят актер Казимир Лиске (спектакль "Лафкадио"), театральный режиссер Юрий Муравицкий и их друзья. Хедлайнерами новогодней ночи станут музыканты Jazzator. Свои диджей-сеты представят ОЧЕНЬ плохой Санта и черноволосая Снегурочка, а кошка Лиза покажет специальный перформанс.
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Кто: Jazzator, Казимир Лиске, Юрий Муравицкий, ОЧЕНЬ плохой Санта и черноволосая Снегурочка
Место: Клуб-театр "Мастерская"
Время: с 22.00
Вход: 500 рублей, депозит - 3500 рублей
7. "ТАНЦЫ МИНУС"
Пожалуй, один из лучших вариантов для людей, которые не гонятся за новыми музыкальными течениями. После курантов на сцену "16 тонн" выйдет группа Вячеслава Петкуна "Танцы Минус". Музыканты исполнят знакомые всем песни: "Город ", "Половинка", "Цветут цветы", "Иду". Всю ночь будут работать три танцпола.
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Кто: "Танцы минус" и диджеи-сеты
Место: "16 тонн"
Время: 22.00
Вход: от 5000 рублей
Дмитрий Кокоулин